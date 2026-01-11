ETV Bharat / state

रांची पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह का किया खुलासा, हथियार के साथ पांच गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा दिए गए प्रेस रिलीज के अनुसार, 10 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद लेन रोड में कुछ अपराधकर्मी अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री करने वाले हैं.

सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली और सदर के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया. 10 जनवरी की रात करीब 11:20 बजे पुलिस टीम जब बड़ी मस्जिद लेन पहुंची, तो वहां मौजूद एक व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा जिसे टीम ने पकड़ लिया. पूछताछ में उसकी पहचान मो० कबीर उर्फ बबलू उर्फ बोना (38 वर्ष) निवासी हिन्दपीढ़ी के रूप में हुई. तलाशी में उसके पास से एक 9 एमएम पिस्टल, दो मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए.

मो० कबीर से पूछताछ में यह सामने आया कि वह शाहनवाज आलम, मो० सैफ उर्फ शेरा, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार के साथ मिलकर बिहार के कैमूर और मुंगेर से हथियार लाकर रांची में अपराधियों को बेचने का काम करता था. कबीर की निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई कुल 110 जिंदा गोलियां, पिस्टल, रिवॉल्वर और देसी कट्टे बरामद किए गए.

गिरफ्तार हुए कई आरोपी