प्रयागराज: ₹100 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 114 संदिग्ध, 18 केस दर्ज
डीसीपी का कहना है कि इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 5:59 PM IST
प्रयागराज : प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत 7 से 13 जुलाई तक साइबर धोखाधड़ी में लिप्त 'म्यूल अकाउंट्स' और संदिग्ध मोबाइल नंबरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस अभियान के लिए 15 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से संदिग्धों को पकड़ा है.
डीसीपी क्राइम चिराग जैन के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर दर्ज 182 शिकायतों की जांच के बाद पुलिस ने साइबर अपराधों में लिप्त म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खाते) और संदिग्ध मोबाइल नंबरों को चिह्नित किया. इस कार्रवाई के तहत 114 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और विभिन्न थानों में साइबर अपराधियों के खिलाफ 18 नए मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.
डीसीपी चिराग जैन ने बताया कि पकड़े गए इन बैंक खातों से करीब 100 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है. यह राशि देश के अलग-अलग राज्यों से की गई धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है. पूछताछ में म्यूल अकाउंट्स के संचालकों और साइबर ठगों के बीच के गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है.
इस गिरोह में शामिल हैं तीन तरह के लोग
पुलिस के अनुसार, इस मामले में तीन तरह के लोग शामिल हैं, पहले वो जो थोड़े आर्थिक लाभ या कमीशन के चक्कर में अपने वैध बैंक खाते और पासबुक साइबर अपराधियों को किराये पर दे देते थे. दूसरे वो लोग भी पकड़े गए हैं, जो सीधे तौर पर इस साइबर गैंग का हिस्सा हैं. इन्होंने विभिन्न प्रकार के फ्रॉड जैसे 'डिजिटल अरेस्ट' और 'इन्वेस्टमेंट स्कैम' के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया. उसके बाद तीसरे लोगों द्वारा ठगी की रकम को तुरंत अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था या निकाल लिया जाता था.
फिलहाल अब प्रयागराज पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों से पैसा आगे कहां और किसके पास भेजा गया. डीसीपी क्राइम ने कहा कि नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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