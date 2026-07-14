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प्रयागराज: ₹100 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 114 संदिग्ध, 18 केस दर्ज

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत 7 से 13 जुलाई तक साइबर धोखाधड़ी में लिप्त 'म्यूल अकाउंट्स' और संदिग्ध मोबाइल नंबरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस अभियान के लिए 15 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से संदिग्धों को पकड़ा है. प्रयागराज : ₹100 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 114 संदिग्ध, 18 केस दर्ज (Video Credit; ETV Bharat) डीसीपी क्राइम चिराग जैन के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर दर्ज 182 शिकायतों की जांच के बाद पुलिस ने साइबर अपराधों में लिप्त म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खाते) और संदिग्ध मोबाइल नंबरों को चिह्नित किया. इस कार्रवाई के तहत 114 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और विभिन्न थानों में साइबर अपराधियों के खिलाफ 18 नए मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं. डीसीपी चिराग जैन ने बताया कि पकड़े गए इन बैंक खातों से करीब 100 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है. यह राशि देश के अलग-अलग राज्यों से की गई धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है. पूछताछ में म्यूल अकाउंट्स के संचालकों और साइबर ठगों के बीच के गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है.