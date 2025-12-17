ETV Bharat / state

अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर चला पुलिस का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की सामग्री जब्त

झुंझुनू : अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत झुंझुनू पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए धनूरी थाने के नांद का बास में चल रही एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशों पर की गई. धनूरी के नांद का बास में जिस स्थान पर अवैध रूप से सिंथेटिक ड्रग्स (MD Drugs) का निर्माण किया जा रहा था, वहां एक अवैध कमरा बना हुआ था. पुलिस टीमों ने इस अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह धायल सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद रही.

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि नांद का बास गांव में मुर्गी पालन की आड़ में अवैध ड्रग्स का निर्माण चल रहा था. कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के साथ की गई कार्रवाई में इसका खुलासा किया था. जिस जगह पर ये गतिविधि चल रही थी, उसे अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई है. निर्माण को ध्वस्त किया गया है. प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर राजस्थान पुलिस की नजर है. आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा.