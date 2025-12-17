अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर चला पुलिस का बुलडोजर, करोड़ों रुपए की सामग्री जब्त
झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध ड्रग्स फैक्ट्री को ध्वस्त किया है.
Published : December 17, 2025 at 11:57 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 12:08 PM IST
झुंझुनू : अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत झुंझुनू पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए धनूरी थाने के नांद का बास में चल रही एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशों पर की गई. धनूरी के नांद का बास में जिस स्थान पर अवैध रूप से सिंथेटिक ड्रग्स (MD Drugs) का निर्माण किया जा रहा था, वहां एक अवैध कमरा बना हुआ था. पुलिस टीमों ने इस अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह धायल सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद रही.
पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि नांद का बास गांव में मुर्गी पालन की आड़ में अवैध ड्रग्स का निर्माण चल रहा था. कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के साथ की गई कार्रवाई में इसका खुलासा किया था. जिस जगह पर ये गतिविधि चल रही थी, उसे अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई है. निर्माण को ध्वस्त किया गया है. प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर राजस्थान पुलिस की नजर है. आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा.
दो दिन पूर्व महाराष्ट्र की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की ओर से की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में इस मामले का खुलासा होने के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है. महाराष्ट्र एएनसी ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी झुंझुनू के नांद का बास निवासी अनिल सिहाग को गिरफ्तार किया था. आरोपी सीकर जिले में किसी को एक किलो एमडी ड्रग्स की सप्लाई देने वाला था. अनिल सिहाग से पूछताछ के आधार पर और उसकी निशानदेही पर जांच टीमों ने धनूरी के इसी अवैध ठिकाने का पता लगाया. यहां से ड्रग्स, भारी मात्रा में केमिकल और निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों समेत लगभग 100 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की थी. यह फैक्ट्री अंतरराज्यीय स्तर पर एमडी ड्रग्स का निर्माण और सप्लाई कर रही थी.