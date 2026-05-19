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पाकुड़ में डीजे बजाने पर ग्राम प्रधान ने सुनाया तुगलकी फरमान! थाने पहुंचा पीड़ित परिवार, जानें कैसे सुलझा मामला?

पाकुड़ में डीजे बजाने पर तुगलकी फरमान सुनाने पर ग्राम प्रधान और पीड़ित परिवार के बीच पुलिस ने सुलह कराई.

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पुलिस ने सुलझाया सामाजिक बहिष्कार का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 8:14 PM IST

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पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के सुंदरापहाड़ी गांव में एक शादी समारोह में डीजे बजाना एक परिवार को महंगा पड़ गया. शादी समारोह में डीजे बजाने से नाराज ग्राम प्रधान ने बैठक बुलाई और एक परिवार को ऐसी सजा सुना दी कि सुनकर सभी दंग रह गये. जिसके बाद उस परिवार को पुलिस के पास गुहार लगानी पड़ी. यह मामला जैसे ही थाना पहुंचा पुलिस सक्रिय हो गई और दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए थाने में बुलाया गया.

डीजे बजाने पर गांव के कुछ लोग हुए थे नाराज

जानकारी के मुताबिक, सदर प्रखंड के सुंदरापहाड़ी गांव में बीते 12 मई को चूड़का टुडू के बेटे की शादी का समारोह था और लोग एंजॉय कर रहे थे. इस दौरान गीत संगीत के लिए डीजे बजाया गया. डीजे की आवाज सुन कुछ लोग ग्राम प्रधान से शिकायत करने पहुंचे कि गांव में एक परिवार में श्राद्ध कार्य चल रहा है और लोग गमगीन है दूसरी ओर चूड़का के घर में डीजे बजाया जा रहा है. इसको लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ.

पुलिस ने पीड़ित परिवार और ग्राम प्रधान के बीच शांत कराया मामला (Etv bharat)

ग्राम प्रधान ने सुनाया तुगलकी फरमान!

ग्राम प्रधान सकल टुडू ने एक बैठक बुलाई और चूड़का के परिजनों को दो लाख रुपया जुर्माना, गांव में खाने पीने के सामान की खरीदारी एवं पानी लेने पर रोक लगा दी गई. साथ ही चूड़का की 40 बीघा जमीन पर खेती नहीं करने का भी फरमान जारी कर दिया.

पुलिस के पास पहुंचा पीड़ित परिवार

ग्राम प्रधान के जारी फरमान से परेशान चूड़का एवं उसके परिजन ने थाने में न्याय दिलाने की गुहार लगाई. सूचना मिलते ही मालपहाड़ी ओपी पुलिस सुंदरापहाड़ी गांव पहुंची और दोनों पक्षों को काफी समझाया और मामले को शांत कर थाने में बुलाया गया.

थाने में दोनों पक्षों में कराया गया समझौता

मंगलवार को दोनों पक्ष के दर्जनों लोग एवं ग्राम प्रधान पहुंचे. सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद भी पहुंचे और घंटों ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधान के साथ वार्ता की और एक दूसरे को आपस में मिल जुलकर रहने, शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की और उसके बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया.

ग्राम प्रधान का पीड़ित परिवार से है पुराना विवाद

वहीं पीड़ित पक्ष चूड़का का कहना है कि ग्राम प्रधान सकल टुडू मेरी 45 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जिस कारण पूर्व में विवाद हुआ था और मामला न्यायालय तक पहुंचा था. हालांकि चूड़का के लगाए गये आरोप को ग्राम प्रधान ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरोप निराधार हैं. चूड़का के परिवार को सामाजिक बहिष्कार किये जाने को लेकर पुलिस सतर्क है.

दोनों पक्षों में विवाद को थाने में बैठाकर सुलझा दिया गया है और पुलिस इस पर नजर बनाये हुए है ताकि विवाद आगे न बढ़े: राहुल गुप्ता, ओपी प्रभारी, मालपहाड़ी

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