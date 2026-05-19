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पाकुड़ में डीजे बजाने पर ग्राम प्रधान ने सुनाया तुगलकी फरमान! थाने पहुंचा पीड़ित परिवार, जानें कैसे सुलझा मामला?

पुलिस ने सुलझाया सामाजिक बहिष्कार का मामला ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के सुंदरापहाड़ी गांव में एक शादी समारोह में डीजे बजाना एक परिवार को महंगा पड़ गया. शादी समारोह में डीजे बजाने से नाराज ग्राम प्रधान ने बैठक बुलाई और एक परिवार को ऐसी सजा सुना दी कि सुनकर सभी दंग रह गये. जिसके बाद उस परिवार को पुलिस के पास गुहार लगानी पड़ी. यह मामला जैसे ही थाना पहुंचा पुलिस सक्रिय हो गई और दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए थाने में बुलाया गया.

डीजे बजाने पर गांव के कुछ लोग हुए थे नाराज

जानकारी के मुताबिक, सदर प्रखंड के सुंदरापहाड़ी गांव में बीते 12 मई को चूड़का टुडू के बेटे की शादी का समारोह था और लोग एंजॉय कर रहे थे. इस दौरान गीत संगीत के लिए डीजे बजाया गया. डीजे की आवाज सुन कुछ लोग ग्राम प्रधान से शिकायत करने पहुंचे कि गांव में एक परिवार में श्राद्ध कार्य चल रहा है और लोग गमगीन है दूसरी ओर चूड़का के घर में डीजे बजाया जा रहा है. इसको लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ.

पुलिस ने पीड़ित परिवार और ग्राम प्रधान के बीच शांत कराया मामला (Etv bharat)

ग्राम प्रधान ने सुनाया तुगलकी फरमान!

ग्राम प्रधान सकल टुडू ने एक बैठक बुलाई और चूड़का के परिजनों को दो लाख रुपया जुर्माना, गांव में खाने पीने के सामान की खरीदारी एवं पानी लेने पर रोक लगा दी गई. साथ ही चूड़का की 40 बीघा जमीन पर खेती नहीं करने का भी फरमान जारी कर दिया.

पुलिस के पास पहुंचा पीड़ित परिवार