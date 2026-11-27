राज्य स्थापना दिवस समारोहः रांची के खेलगांव में सुरक्षा का कड़ा पहरा
झारखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर रांची के खेलगांव में डीसी और एसएसपी के द्वारा ब्रीफिंग हुई है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 27, 2026 at 9:53 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस-2026 और हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मुख्य समारोह को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है.
खेलगांव में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यातायात प्रबंधन तक की विस्तृत रणनीति तैयार कर लिया है. शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई. इसमें डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं
ब्रीफिंग में डीसी ने कहा कि इतने बड़े राजकीय समारोह का सफल आयोजन सभी अधिकारियों और कर्मियों की सामूहिक जिम्मेदारी है. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी निर्धारित समय पर अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचें और पूरी गंभीरता के साथ जिम्मेदारी निभाएं. उन्होंने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मोबाइल टॉयलेट, स्पष्ट साइनेज, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही फ्लेकार्ड डिस्प्ले के माध्यम से लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने को कहा.
प्रवेश द्वारों पर होगी सघन जांच, पार्किंग पर भी नजर
रांची एसएसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. एसएसपी ने निर्देश दिया है की कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रतिबंधित या आपत्तिजनक वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. प्रवेश द्वारों पर फ्रिस्किंग और जांच की पुख्ता व्यवस्था रहेगी. पुलिस पदाधिकारियों को अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचने और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.
ट्रैफिक पुलिस की तैनाती
यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं. वाहनों के आवागमन और पार्किंग को व्यवस्थित रखने के साथ यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि समारोह में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. अधिकारियों को अतिथियों और आम नागरिकों के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने का भी निर्देश दिया गया.
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