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राज्य स्थापना दिवस समारोहः रांची के खेलगांव में सुरक्षा का कड़ा पहरा

रांची के खेलगांव में डीसी और एसएसपी के द्वारा ब्रीफिंग ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस-2026 और हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मुख्य समारोह को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है.

खेलगांव में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यातायात प्रबंधन तक की विस्तृत रणनीति तैयार कर लिया है. शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई. इसमें डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.