बलौदाबाजार किडनैपिंग केस में खुलासा, मध्यप्रदेश से चार आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम
बलौदाबाजार में किडनैपिंग की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. कुल चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 9:51 PM IST
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के रिंगनी रेलवे फाटक पर दिनदहाड़े हुए एक सनसनीखेज अपहरण मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल छुड़ा लिया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
घटना 1 मई 2026 की शाम करीब 5:52 बजे की है। आर.एस. इंफ्रा कंपनी में कार्यरत सुपरवाइजर शैनू शेख रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था. तभी अचानक एक स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी. गाड़ी से उतरे आरोपियों ने बिना समय गंवाए शैनू शेख पर हमला कर दिया. हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए उसे जबरन वाहन में बैठाया गया और देखते ही देखते गाड़ी मौके से फरार हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के लिए यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक थी.
सूचना मिलते ही एक्टिव हुई पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना हथबंद में तत्काल मामला दर्ज किया गया. अपहरण जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना दी गई. मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू कर दी.
रेस्क्यू मिशन में बदली कार्रवाई
यह सिर्फ आरोपियों को पकड़ने का मामला नहीं था, बल्कि अपहृत युवक की जान बचाना भी उतना ही जरूरी था. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें थाना हथबंद और साइबर सेल को शामिल किया गया. टीम को उसी रात आरोपियों के संभावित भागने के रास्तों पर रवाना कर दिया गया.
पुलिस को तकनीक से मिले सुराग
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट, रास्तों और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. हर मूवमेंट को ट्रैक करते हुए पुलिस टीम लगातार आरोपियों के करीब पहुंचती गई. यह पीछा छत्तीसगढ़ की सीमा पार करते हुए मध्यप्रदेश तक पहुंच गया.
करंजिया में दबोचे गए आरोपी
आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब चारों आरोपी मध्यप्रदेश के करंजिया इलाके में पकड़ लिए गए. पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि अपहृत युवक शैनू शेख को भी उनके चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया. यह पूरी कार्रवाई बेहद तेजी और सटीकता के साथ अंजाम दी गई, जिससे किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया.
पुरानी रंजिश में किडनैपिंग
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह अपहरण किसी फिरौती या लूट के लिए नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते किया गया था. उन्होंने पहले मारपीट की और फिर योजना बनाकर युवक का अपहरण कर लिया. इस खुलासे ने मामले को और भी गंभीर बना दिया .
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी
- ओम नारायण पांडेय, करंजिया, डिंडोरी
- अजय यादव,अनूपपुर, मध्यप्रदेश
- अभिषेक श्याम, करंजिया, डिंडोरी
- योगीराज परस्ते उर्फ राहुल ,करंजिया, डिंडोरी
इस केस में सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है- अपूर्व क्षत्रिय, एसडीओपी, बलौदाबाजार
रिंगनी रेलवे फाटक से शुरू हुआ यह अपहरण कांड कुछ ही घंटों में सुलझ गया, जो पुलिस की मुस्तैदी का बड़ा उदाहरण है। इस घटना ने जहां अपराध की गंभीरता को उजागर किया, वहीं यह भी दिखाया कि समय पर कार्रवाई और तकनीक के सही उपयोग से बड़े से बड़ा अपराध भी रोका जा सकता है.पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.