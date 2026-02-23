ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसानों के तीन दिवसीय महापड़ाव पर पुलिस का ब्रेक, बीच रास्ते धरने पर बैठे किसान

पुलिस द्वारा रोके जाने पर सड़क पर धरना देते किसान ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्रः हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोक दिया. इसके बाद किसानों ने वहीं सड़क पर धरना शुरू कर दिया और तीन दिन तक डटे रहने का ऐलान किया. प्रदर्शन में शामिल किसान (Etv Bharat) ठोस आश्वासन नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा: किसान नेता संजू ने कहा "उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और वे अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं." प्रदर्शनकारी अपने साथ खाने-पीने का सामान लेकर पहुंचे हैं और मौके पर ही डेरा डाल दिया है. उनका कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा.