शराब तस्करी पर आबूरोड पुलिस की बड़ी कामयाबी, 70 लाख की अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है.

अवैध शराब जब्त
अवैध शराब जब्त (फोटो ईटीवी भारत सिरोही)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 8:39 AM IST

Updated : December 13, 2025 at 9:57 AM IST

सिरोही : जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबूरोड रीको पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक पीएल शिवरान के निर्देश पर शनिवार तड़के मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई. शराब को चावल के कट्टों की आड़ में गुजरात ले जाया जा रहा था.

थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया की शनिवार सुबह करीब 5 बजे मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक नंबर RJ 19 जीएच 0377 को रोका गया. संदेह होने पर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो चावल से भरे कट्टों के नीचे बड़ी मात्रा में पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी. जांच में कुल 730 कार्टन (लगभग 70 लाख रुपये से अधिक कीमत की) अवैध शराब बरामद की गई. बरामद खेप में नामी ब्रांड की अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली हैं.

मौके से ट्रक चालक अशोक पुत्र पोकरराम बिश्नोई, निवासी विष्णु की ढाणी, थाना कापेरडा जिला जोधपुर तथा सह-आरोपी हरदेव पुत्र पुनाराम बिश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोइयां, थाना विवेक विहार जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के खिलाफ आबूरोड रीको थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. यह कार्रवाई थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें मावल चौकी प्रभारी प्रमोद चौधरी, कांस्टेबल प्रकाश, जयंती, दिलीप सिंह, भवानी सिंह सहित पुलिस टीम मौजूद रही.

थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कहा की एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. तस्कर चावल के कट्टों की आड़ में शराब गुजरात ले जा रहे थे. ट्रक को जब्त कर लिया गया है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

