ETV Bharat / state

शराब तस्करी पर आबूरोड पुलिस की बड़ी कामयाबी, 70 लाख की अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

अवैध शराब जब्त ( फोटो ईटीवी भारत सिरोही )