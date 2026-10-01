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देहरादून बीजेपी नेता के घर डकैती मामला, नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, जानिए वजह

देहरादून में बीजेपी नेता के घर डकैती मामला ( ETV BHARAT )

देहरादून: राजधानी देहरादून के पॉश इलाके बसंत विहार में बीती दिन बीजेपी पार्षद अमिता सिंह के घर डकैती हुई थी. डकैती के इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार घर में काम करने वाला नौकर भरत थापा ही वारदात का मुख्य आरोपी हैं. फिलहाल भरत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. भरत का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो एक साल जेल में भी रह चुका है. दिल्ली में भी भरत इसी तरह की डकैती की वारदात को अंजाम दे चुका है.