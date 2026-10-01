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देहरादून बीजेपी नेता के घर डकैती मामला, नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, जानिए वजह

राजधानी देहरादून में बीजेपी नेता के घर जिस नौकरी ने डकैती डाली थी, उसका पुलिस ने आपराधिक इतिहास निकाल लिया है.

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देहरादून में बीजेपी नेता के घर डकैती मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 3:05 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 3:30 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून के पॉश इलाके बसंत विहार में बीती दिन बीजेपी पार्षद अमिता सिंह के घर डकैती हुई थी. डकैती के इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार घर में काम करने वाला नौकर भरत थापा ही वारदात का मुख्य आरोपी हैं. फिलहाल भरत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. भरत का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो एक साल जेल में भी रह चुका है. दिल्ली में भी भरत इसी तरह की डकैती की वारदात को अंजाम दे चुका है.

आरोप है कि भरत ने पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पार्षद, उनके पति महीपाल सिंह और बेटे को बेहोश किया. इसके बाद उसने अपने चार साथियों को घर बुलाया और लॉकर तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया.

पीड़ित पार्षद अमृता सिंह के पति महीपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद उन्हें कब नींद आ गई, इसका पता नहीं चला. रात करीब 1:20 बजे आंख खुली तो बेडरूम में नौकर और दो अन्य लोग दिखाई दिए. उन्हें समझ आया कि घर में लूटपाट हो रही है, लेकिन नशीले पदार्थ के असर के कारण शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था. किसी तरह वह पड़ोसी के घर पहुंचे और इशारों में घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

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बीजेपी पार्षद अमिता सिंह (ETV BHARAT)

ऑनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी जरिए रखा गया था भरत: पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश एक लॉकर में रखी करीब 3 लाख रुपए की नकदी और दूसरे लॉकर को तोड़कर करीब 30 से 40 लाख रुपए के गहने ले गए. पुलिस के अनुसार भरत थापा को करीब 25 दिन पहले दिल्ली की एक ऑनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था.

नौकर का स्थानीय पुलिस से नहीं कराया गया सत्यापन: पार्षद की बेटी मेघा ने दिल्ली निवासी संजीव से संपर्क किया था, जिसके जरिए भरत घर में काम करने आया था. इतने कम समय में उसने परिवार का विश्वास हासिल कर लिया. वही पुलिस के अनुसार नौकर का स्थानीय पुलिस से सत्यापन भी नहीं कराया गया था.

एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया है कि पुलिस जांच में सामने आया है कि भरत दिल्ली में भी इसी तरह की डकैती के मामले में जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद वह अपने देश चला गया था. वहां से लौटने के बाद दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम हासिल कर देहरादून पहुंचा और कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया.

साथ ही पुलिस ने भरत को उपलब्ध कराने वाले दिल्ली के प्लेसमेंट एजेंट को पूछताछ के लिए रडार पर लिया है. पुलिस एजेंसी संचालक से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है. वहीं, आरोपी के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड-नेपाल सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. पुलिस टीमें आरोपी के संपर्क सूत्रों, मोबाइल सर्विलांस और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं.

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Last Updated : October 1, 2026 at 3:30 PM IST

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