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कुख्यात प्रदीप तिवारी की संपत्ति का आकलन शुरू, घर और जमीन की हुई मापी!

पलामूः कुख्यात अपराधी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल की संपत्ति का आकलन पलामू पुलिस ने शुरू किया है. प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल विनीत तिवारी अपहरण हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और फरार चल रहा है.

मंगलवार को पलामू पुलिस एवं सदर अंचल कार्यालय की एक टीम प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल के घर पर पहुंची और घर और जमीन का मापी की है. इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने इस बात की जांच की है कि प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल का घर कौन सी जमीन पर बना है और इसका वास्तविक मालिक कौन है? कब्जे वाले जमीन पर कौन मालिक है? किसी जमीन पर जबरदस्ती या अवैध रूप से कब्जा तो नहीं किया गया है?

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि आरोपी प्रदीप तिवारी की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है, आकलन के बाद संपत्ति की जब्त करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

दरअसल 25 अप्रैल को पलामू के टाउन थाना क्षेत्र से विनीत तिवारी नामक युवक का अपहरण हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल एवं अन्य लोगों पर लगा था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल के भाई और मुख्य आरोपी में से एक मिंटू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि घर में मौजूद तीन गाड़ियों को भी जब्त की गयी. कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड के मामले में प्रदीप तिवारी एवं तीन अन्य आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है.