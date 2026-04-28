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गांजा पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी ले उड़े चोर, डीएसपी के मोबाइल लोकेशन से हुई गिरफ्तारी

सरगुजा में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस खुद चोरी का शिकार हुई. किरकिरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा.

police became victims of theft
गांजा पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी ले उड़े चोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
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सरगुजा : चोरों को पकड़ने वाली पुलिस खुद चोरी का शिकार हो गई.ये अजीब घटना सरगुजा में हुई. सरगुजा पुलिस की टीम गंजा पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई के लिए निकली थी.तभी एक शख्स पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम के ड्राइवर की जेब से गाड़ी की चाबी गिर गई थी, भागते वक्त आरोपी को मिल गई. आरोपी ने चाबी लेकर गाड़ी में लगाया और फरार हो गया.


मोबाइल फोन से गाड़ी की लोकेशन हुई ट्रेस

आरोपी गाड़ी तो लेकर भाग गया लेकिन गाड़ी के अंदर रखा मोबाइल फोन फेंकना भूल गया.ये मोबाइल फोन प्रशिक्षु डीएसपी का था.डीएसपी अपनी टीम के साथ जब मौके पर पहुंचे तो गाड़ी नहीं थी.इसके बाद मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रैस की गई. लोकेशन ट्रेस होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने गाड़ी वापस ली. पुलिस ने मामले में अपराध भी दर्ज कर लिया है.

आरक्षक ने लिखवाई FIR

एफआईआर में शिकायत में उल्लेख है कि 27 अप्रैल के रात थाना के शासकीय वाहन क्रमांक CG 03A 1050 लेकर उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुर्रे और संतोष पाठक रेड की कार्रवाई करने सत्तीपारा दीवान तालाब के पास पहुंचे थे. शासकीय वाहन को सड़क किनारे खड़ी कर चाबी ड्राइवर ने अपनी जेब में रखा था. संदेही आरोपी ने पुलिस को आता देखकर भागने की कोशिश की,आरोपी को पकड़ने के समय चाबी जेब से गिर गई.इसकी जानकारी ड्राइवर को नहीं थी.वापस लौटकर आने के बाद वाहन मौके पर नहीं थी.आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता किया तो मालूम चला कि मुकेश यादव नाम का शख्स वाहन लेकर गया है. तत्काल पुलिस कट्रोल रूम की सहायता से घेराबंदी की गई इसके बाद आरोपी को राम मंदिर के पास पकड़ा गया.

police became victims of theft
आरक्षक ने आरोपी के खिलाफ लिखवाई FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने मामले में साधी चुप्पी
बहरहाल ऐसी वारदात अपने आप में कई सवालों की जन्म देती हैं. आरोपी पकड़ने गई पुलिस खुद घटना का शिकार हो जाती हैं. चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस का वाहन चोरी करने से भी बाज नही आ रहे हैं. पुलिसिया सूत्रों के मुताबिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. लेकिन अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है.


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