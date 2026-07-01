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हरिद्वार पुलिस ने टाली बड़ी हिंसा, छतों पर लगाया था ईंट-पत्थरों का ढेर, ड्रोन ने खोला राज, 9 का चालान

हरिद्वार: जिले के पथरी थाना क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए. इसके बाद भी तनाव का माहौल बना रहा और दोनों पक्षों ने घरों की छतों पर ईंट पत्थरों के ढेर जमा कर लिए. इतनी भारी मात्रा में ईंट पत्थर देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए.

बोडाहोड़ी गांव में पुलिस की सक्रियता से बड़ा टकराव टला: पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रोन कैमरे की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव की छतों पर रखे ईंट पत्थरों का खुलासा किया. पुलिस ने दोनों पक्षों के नौ लोगों को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर उनका चालान किया. छतों पर रखे ईंट पत्थर तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और बड़ी घटना को घटित होने से पहले ही रोक दिया.

मामूली विवाद में हिंसक झड़प होने का डर था: पुलिस के अनुसार बोडाहेड़ी गांव में कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच नाली और पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया था. मंगलवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव तक हुआ. घटना के बाद पुलिस गांव में पहुंची और दोनों पक्षों को फटकार लगाकर शांत कराया. इतना ही नहीं दोनों पक्षों की ओर से पथरी थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे.

ईंटों का ढेर (Photo courtesy- Haridwar Police)

ड्रोन ने खोल दी उपद्रव करने वालों की पोल: तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गांव की निगरानी कर रही थी. खुफिया विभाग और मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि गांव में दोनों पक्षों के बीच फिर से बड़ा झगड़ा हो सकता है. इसी क्रम में पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ ड्रोन कैमरा लेकर गांव पहुंचे. ड्रोन से पूरे इलाके और मकानों की छतों की निगरानी की गई. इस दौरान कई घरों की छतों पर बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर रखे मिले. पुलिस ने इसे भविष्य में किसी भी विवाद के दौरान इस्तेमाल किए जाने की आशंका मानते हुए संबंधित लोगों को तत्काल इन्हें हटाने के निर्देश दिए.