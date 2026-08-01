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अब मर्जी से नहीं, सॉफ्टवेयर तय करेगा पुलिस की ड्यूटी! गोरखपुर जोन में बड़ा बदलाव, जानिए क्या है ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम

गोरखपुर जोन में ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: पुलिस विभाग ने प्रशासनिक और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत गोरखपुर जोन के सभी जनपदों में एक अगस्त 2026 से पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है. माना जा रहा है कि इस व्यवस्था के आने से थानों में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी. साथ ही, ड्यूटी आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और पक्षपात की संभावनाओं पर भी रोक लगेगी. गोरखपुर जोन में ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू (Video Credit; ETV Bharat) गोरखपुर जोन के ADGP मुथा अशोक जैन ने बताया कि ऑटो ड्यूटी का प्रयोग पहली बार बलरामपुर में किया गया था. प्रयोग के बाद अधिकारियों के सुझावों और सुधारों को प्रणाली में शामिल किया गया. इसके बाद प्रथम चरण में इसे देवीपाटन परिक्षेत्र के सभी जनपदों में लागू किया गया, जहां यह सुचारु रूप से संचालित हो रही है. द्वितीय चरण में बस्ती परिक्षेत्र के सभी जनपदों में लागू किया गया, वहां भी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए. ADGP ने बताया कि गोरखपुर जोन में भी सिस्टम को लागू करने से पहले 31 जुलाई 2026 को जनपदों के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया. उसमें ट्रेनिंग के बाद 1 अगस्त 2026 से इसे जोन के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है.