अब मर्जी से नहीं, सॉफ्टवेयर तय करेगा पुलिस की ड्यूटी! गोरखपुर जोन में बड़ा बदलाव, जानिए क्या है ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम
गोरखपुर जोन के सभी जनपदों में पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली लागू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 6:23 PM IST
गोरखपुर: पुलिस विभाग ने प्रशासनिक और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत गोरखपुर जोन के सभी जनपदों में एक अगस्त 2026 से पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है. माना जा रहा है कि इस व्यवस्था के आने से थानों में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी. साथ ही, ड्यूटी आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और पक्षपात की संभावनाओं पर भी रोक लगेगी.
गोरखपुर जोन के ADGP मुथा अशोक जैन ने बताया कि ऑटो ड्यूटी का प्रयोग पहली बार बलरामपुर में किया गया था. प्रयोग के बाद अधिकारियों के सुझावों और सुधारों को प्रणाली में शामिल किया गया. इसके बाद प्रथम चरण में इसे देवीपाटन परिक्षेत्र के सभी जनपदों में लागू किया गया, जहां यह सुचारु रूप से संचालित हो रही है. द्वितीय चरण में बस्ती परिक्षेत्र के सभी जनपदों में लागू किया गया, वहां भी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए.
ADGP ने बताया कि गोरखपुर जोन में भी सिस्टम को लागू करने से पहले 31 जुलाई 2026 को जनपदों के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया. उसमें ट्रेनिंग के बाद 1 अगस्त 2026 से इसे जोन के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से थानों में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया बेहद सरल और तेज हो गई है. पहले घंटों में होने वाला कार्य अब कुछ ही मिनटों में पूरा हो रहा है. साथ ही, ड्यूटी का आवंटन पूरी तरह रोटेशन आधारित और निष्पक्ष होगा. इससे किसी भी प्रकार की पक्षपात या सिफारिश आधारित ड्यूटी की संभावना समाप्त हो जाएगी.
सभी थानों की 24×7 लाइव मॉनिटरिंग
ऑटो ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध मास्टर लॉगिन के जरिए जोन, परिक्षेत्र और जनपद स्तर के सभी थानों की 24×7 लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी. किस थाने में कितनी पुलिस फोर्स ड्यूटी पर है, कितनी रिजर्व में उपलब्ध है और किस ड्यूटी में बदलाव हुआ है, इसकी जानकारी भी रियल टाइम में प्राप्त होगी. ADGP ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पुलिस विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और ड्यूटी प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा. गोरखपुर जोन में आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में यह पहल एक बड़ी उपलब्धि है.
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