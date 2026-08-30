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बोकारो में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, विधायक के बयान पर जताई नाराजगी

बोकारोः विधायक एवं पुलिस के बीच टकराव का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है. बोकारो में डुमरी विधायक जयराम महतो के एक कथित बयान को लेकर पुलिस महकमे में नाराजगी बढ़ती जा रही है. सेक्टर-4 स्थित पुलिस क्लब में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर विधायक के बयान पर आपत्ति जताई. एसोसिएशन ने कहा कि जनप्रतिनिधि से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती. संगठन ने जयराम महतो से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है.

गाली-गलौज करना उचित नहींः पुलिस मेंस एसोसिएशन

बोकारो के सेक्टर-4 पुलिस क्लब में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. एसोसिएशन का आरोप है कि विधायक की ओर से पुलिस पदाधिकारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो उचित नहीं है.

पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्य, कोषाध्यक्ष और अन्य के बयान (Etv Bharat)

आपत्तिजनक भाषा को उचित नहीं ठहराया जा सकताः एसोसिएशन

एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. संगठन ने जयराम महतो से अपने बयान पर खेद जताने और माफी मांगने की मांग की. पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो की ओर से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हवाला दिए जाने पर भी सवाल उठाया. एसोसिएशन का कहना है कि किसी बातचीत को केवल निजी बातचीत बताकर उसमें इस्तेमाल की गई कथित आपत्तिजनक भाषा को उचित नहीं ठहराया जा सकता.