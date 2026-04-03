हत्या के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस ने अकाउंटेंट को पकड़ा, विरोध पर शांति भंग में किया पाबंद
फरियादी का कहना था कि उनके साथ हुई अभद्रता की शिकायत करने जब वे थाने पहुंचे तो उल्टा उन्हें ही हवालात में डाल दिया.
Published : April 3, 2026 at 3:19 PM IST
कोटा: शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें हत्या के आरोपी को पकड़ने पहुंची बारां की छबड़ा थाना पुलिस ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के एक अकाउंटेंट को ही पकड़ लिया. बिना किसी सबूत के वहीं जांच-पड़ताल शुरू कर दी और विरोध करने पर उसे शांति भंग का आरोपी बना दिया. यह घटनाक्रम गुरुवार सुबह का है.
मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने स्थानीय विधायक संदीप शर्मा से बात की. इसके बाद विधायक ने कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम को फोन कर आपत्ति जताई. तब जाकर अकाउंटेंट प्रदीप अग्रवाल को छोड़ा गया, लेकिन उन्हें शांति भंग की धाराओं में पाबंद कर हवालात में भी रखा गया, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था.
पीड़ित प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे. वहीं, गुमानपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल का कहना है कि छबड़ा पुलिस ने प्रदीप अग्रवाल से नाम-पता पूछा, तो उन्होंने नहीं बताया. यहां तक कि उन्होंने छबड़ा पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) रोडमल को स्कूटर से टक्कर मार दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया.
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छबड़ा थाने के एएसआई रोडमल का कहना है कि एक पुराने हत्या के मामले का आरोपी फरार है. उसकी लोकेशन धान मंडी इलाके में आ रही थी, इसलिए हम कोटा जाकर पड़ताल कर रहे थे. हमने प्रदीप अग्रवाल को बिना नंबर की गाड़ी और हुलिये के आधार पर रोका था. उन्होंने नाराजगी जताई, गाली-गलौच की और टक्कर मार दी, जिससे मेरी वर्दी भी फट गई. इस संबंध में गुमानपुरा पुलिस की मदद ली गई.
शिकायत करने पहुंचा तो हवालात में डाल दिया: अग्रवाल का कहना है कि उन्हें सब्जी मंडी क्षेत्र में कुछ लोगों ने रोका. इनमें से एक ने पुलिस वर्दी पहनी हुई थी, जबकि बाकी सामान्य वर्दी में थे. उन्होंने आईडी मांगी, मेरा पर्स निकाल लिया और अभद्रता करने लगे. जब उन्हें बताया गया कि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं, फिर भी वे नहीं माने. उन्होंने कहा, 'जब मैं थाने में इनकी शिकायत करने पहुंचा, तो पुलिस ने मुझे ही आरोपी समझकर प्रताड़ित किया, मोबाइल छीन लिया और बैठा दिया. किसी तरह परिजनों को फोन कर पाया, तब तक मुझे कई घंटे हवालात में रहना पड़ा. यह पूरा मामला पुलिस की लापरवाही है. उन्हें किसी को पकड़ने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए थी.