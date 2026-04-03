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हत्या के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस ने अकाउंटेंट को पकड़ा, विरोध पर शांति भंग में किया पाबंद

पुलिस थाना गुमानपुरा ( Etv Bharat kota )

कोटा: शहर के गुमानपुरा थाना इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें हत्या के आरोपी को पकड़ने पहुंची बारां की छबड़ा थाना पुलिस ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के एक अकाउंटेंट को ही पकड़ लिया. बिना किसी सबूत के वहीं जांच-पड़ताल शुरू कर दी और विरोध करने पर उसे शांति भंग का आरोपी बना दिया. यह घटनाक्रम गुरुवार सुबह का है. मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने स्थानीय विधायक संदीप शर्मा से बात की. इसके बाद विधायक ने कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम को फोन कर आपत्ति जताई. तब जाकर अकाउंटेंट प्रदीप अग्रवाल को छोड़ा गया, लेकिन उन्हें शांति भंग की धाराओं में पाबंद कर हवालात में भी रखा गया, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. पीड़ित प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन पुलिसकर्मी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे. वहीं, गुमानपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल का कहना है कि छबड़ा पुलिस ने प्रदीप अग्रवाल से नाम-पता पूछा, तो उन्होंने नहीं बताया. यहां तक कि उन्होंने छबड़ा पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) रोडमल को स्कूटर से टक्कर मार दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया.