दो दशक बाद आजम खान के घर नोटिस लेकर पहुंची पुलिस, आधे घंटे इंतजार के बाद अधिवक्ता को सौंपा नोटिस
पुलिस टीम ने करीब आधे घंटे तक आजम खान के घर पर इंतजार किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 10:02 AM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. करीब 20 साल पुराने जमीन विवाद से जुड़े एक मुकदमे में पुलिस नोटिस लेकर आजम खान के आवास पर पहुंची. पुलिस टीम ने करीब आधे घंटे तक उनके घर पर इंतजार किया, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हो सकी.
इसके बाद पुलिस ने उनके अधिवक्ता को नोटिस सौंपा और वापस लौट गई. पूरा मामला वर्ष 2006 में जमीन से कब्जा हटवाने की कार्रवाई और वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है.
दरअसल, रविवार को रामपुर में आजम खान के आवास के आसपास पुलिस की चहल-कदमी देखने को मिली. थाना पटवाई के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खान के आवास पर पहुंचे थे.
पुलिस टीम करीब 30 मिनट तक वहां इंतजार करती रही. इसके बाद आजम खान के अधिवक्ता को नोटिस सौंपकर वापस लौट गई.
बताया जा रहा है कि यह मामला वर्ष 2006 में थाना गंज क्षेत्र के तूती वाले मकबरे के पास स्थित जमीन से प्रशासन द्वारा कब्जा हटवाए जाने से जुड़ा है.
इस कार्रवाई के खिलाफ मोहल्ला सराय शहादत यार निवासी अफसर अली खान की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित जमीन अफसर अली खान की थी और प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही जमीन से कब्जा हटवा दिया था. इस कार्रवाई के पीछे आजम खान का इशारा होने का आरोप भी लगाया गया था.
इसी शिकायत के आधार पर वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे में आजम खान और तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी के नाम शामिल किए गए थे.
वहीं, इस मामले में अब जुल्फिकार पैरवी कर रहे हैं. शिकायतकर्ता अफसर अली खान और तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी, दोनों का निधन हो चुका है.
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 में जमीन से कब्जा हटवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच पवन कुमार शर्मा को सौंपी गई है. इसी सिलसिले में वह पुलिस टीम के साथ आजम खान के आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे थे.
फिलहाल करीब दो दशक पुराने इस जमीन विवाद के मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई के बाद एक बार फिर आजम खान से जुड़ा यह मामला चर्चा में आ गया है. अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कानूनी प्रक्रिया सामने आती है.
अनिल कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक रामपुर