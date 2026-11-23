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दो दशक बाद आजम खान के घर नोटिस लेकर पहुंची पुलिस, आधे घंटे इंतजार के बाद अधिवक्ता को सौंपा नोटिस

दो दशक बाद आजम खान के घर नोटिस लेकर पहुंची पुलिस. ( ईटीवी भारत )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. करीब 20 साल पुराने जमीन विवाद से जुड़े एक मुकदमे में पुलिस नोटिस लेकर आजम खान के आवास पर पहुंची. पुलिस टीम ने करीब आधे घंटे तक उनके घर पर इंतजार किया, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हो सकी.

इसके बाद पुलिस ने उनके अधिवक्ता को नोटिस सौंपा और वापस लौट गई. पूरा मामला वर्ष 2006 में जमीन से कब्जा हटवाने की कार्रवाई और वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है.

दरअसल, रविवार को रामपुर में आजम खान के आवास के आसपास पुलिस की चहल-कदमी देखने को मिली. थाना पटवाई के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खान के आवास पर पहुंचे थे. पुलिस टीम करीब 30 मिनट तक वहां इंतजार करती रही. इसके बाद आजम खान के अधिवक्ता को नोटिस सौंपकर वापस लौट गई. बताया जा रहा है कि यह मामला वर्ष 2006 में थाना गंज क्षेत्र के तूती वाले मकबरे के पास स्थित जमीन से प्रशासन द्वारा कब्जा हटवाए जाने से जुड़ा है. इस कार्रवाई के खिलाफ मोहल्ला सराय शहादत यार निवासी अफसर अली खान की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी.