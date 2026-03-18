स्पीड पोस्ट से मंगवाया था चरस, डिलीवरी के समय रांची पुलिस ने दबोचा
रांची पुलिस ने चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है.
Published : March 18, 2026 at 8:37 PM IST
रांची: राजधानी रांची में मादक पदार्थ की तस्करी में पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है. इससे पहले भी रांची के सुखदेव नगर इलाके से मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप कोरियर से मंगाई गई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते जब्त कर लिया था. लेकिन एक बार फिर सुखदेवनगर इलाके से ही स्पीड पोस्ट से मंगवाए गए चरस को पुलिस ने बरामद करते हुए तस्कर को भी गिरफ्तार किया है.
एसएसपी को मिली थी सूचना
मंगलवार देर रात एसएसपी रांची को एक गुप्त सूचना मिली कि पंडरा के जतरा मैदान में कुछ अपराधियों द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है. इस सूचना के आलोक में सिटी एसपी रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर जतरा मैदान के आसपास पुलिस ने रेकी करना शुरू कर दिया.
पुलिस टीम को देख भागने लगा युवक
इसी बीच पुलिस टीम को एक युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा. इस पर पुलिस टीम द्वारा भागते हुए लड़के को पकड़ लिया गया और उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम लाल वेदांत नाथ शाहदेव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी- सुखदेवनगर, रांची बताया है.
पकड़े गए युवक की ली गई तलाशी
इसके बाद विधिवत तलाशी लेने पर लाल वेदांत नाथ शाहदेव के पास पॉकेट से एक एक लिफाफा पाया गया. जिसे खोलने पर कागज में लपेटा हुआ. पारदर्शी प्लास्टिक के अंदर मादक पदार्थ (चरस) वजन 10.92 ग्राम, 2. Cali Honey लिखा हुआ इनहेलर बरामद किया गया.
गलत एड्रेस पर मंगवाया था चरस
पकड़े गये शख्स से चरस के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मादक पदार्थ को स्पीड पोस्ट के माध्यम से गलत नाम और पता देकर डाक के माध्यम से मंगवाते हैं तथा प्राप्त होने पर रांची के विभिन्न क्षेत्रों में उंची कीमत पर बेच देते हैं. इसके बाद पकड़े गये लाल वेदांत नाथ शाहदेव को गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करते हुए सुखदेवनगर थाना कांड संख्या. 89/26, दिनांक-17.3.26 धारा-21 (बी)/22 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है.
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