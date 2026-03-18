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स्पीड पोस्ट से मंगवाया था चरस, डिलीवरी के समय रांची पुलिस ने दबोचा

रांची: राजधानी रांची में मादक पदार्थ की तस्करी में पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है. इससे पहले भी रांची के सुखदेव नगर इलाके से मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप कोरियर से मंगाई गई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते जब्त कर लिया था. लेकिन एक बार फिर सुखदेवनगर इलाके से ही स्पीड पोस्ट से मंगवाए गए चरस को पुलिस ने बरामद करते हुए तस्कर को भी गिरफ्तार किया है.

एसएसपी को मिली थी सूचना

मंगलवार देर रात एसएसपी रांची को एक गुप्त सूचना मिली कि पंडरा के जतरा मैदान में कुछ अपराधियों द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है. इस सूचना के आलोक में सिटी एसपी रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर जतरा मैदान के आसपास पुलिस ने रेकी करना शुरू कर दिया.

पुलिस टीम को देख भागने लगा युवक

इसी बीच पुलिस टीम को एक युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा. इस पर पुलिस टीम द्वारा भागते हुए लड़के को पकड़ लिया गया और उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम लाल वेदांत नाथ शाहदेव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी- सुखदेवनगर, रांची बताया है.

पकड़े गए युवक की ली गई तलाशी