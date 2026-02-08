तमंचे के शौक ने खिलाई जेल की हवा, बाइक से हवाई फायरिंग करने पर युवक गिरफ्तार
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बाइक पर बैठकर की हवाई फायरिंग, पुलिस ने पकड़ कर सलाखों के पीछे डाला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 7:55 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को बाइक पर तमंचा लहराना महंगा पड़ गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक युवक को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.
बाइक चलाते हुए की थी हवाई फायरिंग: दरअसल, कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था. जिसमें एक युवक बाइक चलाते हुए हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया था. आरोपी युवक के पीछे बाइक पर एक युवक भी बैठा नजर आया. इसी बीच यह वीडियो पुलिस के हाथ लग गई. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के संज्ञान में भी यह वीडियो आ गया. ऐसे में उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए. जिसके तहत वीडियो के आधार पर आरोपी युवक को चिह्नित किया गया.
तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी युवक गिरफ्तार: इसी कड़ी में बीती रोज यानी 7 फरवरी की देर शाम पुलिस ने आरोपी युवक को रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से 315 बोर के तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय कोहली निवासी वार्ड संख्या 21, रम्पुरा, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) बताया. आरोपी ने बताया कि वो टशन दिखाने के लिए तमंचा रखे हुए था, लेकिन यही शौक उसे सलाखों के पीछे तक ले गया.
"अवैध हथियार से फायरिंग कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालने के मामले में एक युवक को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. अवैध हथियार रखने और उनका प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे."- मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, उधम सिंह नगर
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शस्त्रों से संबंधित गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. ताकि, समय रहते कार्रवाई की जा सके. अक्सर लोग अवैध असलहा रखते हैं. कोई शौकिया रखता है तो कोई अपराध की नीयत से रखता है, लेकिन किसी भी सूरत में अवैध असलहा रखना, कानूनी दायरे में आता है. हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं भी अक्सर सामने आती हैं. जिसमें कई लोग घायल से मौत के मुंह में भी जा चुके हैं.
