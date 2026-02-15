ETV Bharat / state

दहशत फैलाने के लिए चमकाता था हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामूः दबंगई और दहशत फैलाने के लिए हथियार चमकाने वाले एक युवक को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है. युवक पहले भी अवैध हथियार के मामले में जेल जा चुका है.

दरअसल पलामू के बिश्रामपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक सोराडीह के पास राजगेरुवा पहाड़ के पास हथियार लेकर घुम रहा है. साथ ही दहशत फैलाने के लिए हथियार को चमका भी रहा है. इसी सूचना के आलोक में बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे के नेतृत्व में पुलिस पुलिस बल मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक की तलाश शुरू की.

इसी क्रम में एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, पुलिस ने दौड़ा कर युवक को पकड़ा. युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया. युवक की पहचान पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के गोदरमा के रहने वाले विपिन कुमार के रूप में हुई. विपिन कुमार से विश्रामपुर थाना की पुलिस ने हथियार समेत कई बिंदुओं पर पूछताछ की है. पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस कई इलाकों में छापेमारी भी कर रही है. दरअसल पुलिस ने जिस इलाके से हथियार को बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है उसे इलाके में निकाय चुनाव भी होना है.

बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि गिरफ्तार विपिन कुमार पलामू के चैनपुर थाना से आर्म्स एक्ट और गढ़वा से एक अपराध के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस ने उसके पास से हथियार बरामद किया है. पुलिस की छापेमारी में बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे के अलावा सब इंस्पेक्टर शिवनाथ रंजन समेत कई पुलिस जवान शामिल रहे.