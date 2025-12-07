ETV Bharat / state

वारदात से पहले करनी थी शराब पार्टी, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार!

पलामूः जिला में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के तोलरा लालगढ़ रोड पर पुलिस के एंटी क्राइम चेकिंग के माध्यम से एक बड़े अपराधी घटना को रोका जा सका है. पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास 7.62 एमएम का पिस्टल और तीन गोली बरामद किया है.

दरअसल, पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के निर्दश पर बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के तोलरा लालगढ़ रोड पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में एक उजले रंग की कार के पास पुलिस पहुंची थी, पुलिस को देखकर चालक कार को पीछे की तरफ भागने लगी. पुलिस की टीम ने दौड़ाकर कार को रोका, इसी क्रम में कार के आगे बैठा और एक पीछे बैठा युवक अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए.

इस कार्रवाई में पुलिस ने कार से विश्रामपुर थाना क्षेत्र के अमवा गांव के रहने वाले गुंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया. उसके पास से पुलिस ने पिस्टल और तीन गोली बरामद की है. बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि गुंजन मिश्रा और उसके साथी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे. इस वारदात को अंजाम देने से पहले वो सभी शराब पीना चाहते थे.

इसको लेकर वो कार से शराब खरीदने के लिए जा रहे थे. इसी क्रम में एंटी क्राइम चेकिंग में गुंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है जबकि इसके फरार साथी रोहित मिश्रा और गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस के अभियान में सब इंस्पेक्टर शिवनाथ रंजन, एएसआई बिनोद राम, तुराम पुरन्ति, श्रवण विश्वकर्मा समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे.