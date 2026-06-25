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टेंशन से छुटकारा पाने के लिए चुराता था महिलाओं के कपड़े, दोस्त ने दी थी सलाह, विदेश में की है पढ़ाई

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से बड़ी अजीब खबर सामने आई है. हल्द्वानी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वो घरों से महिलाओं के कपड़े चोरी करता था. आरोपी का कपड़े चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था. इसी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी.

नैनीताल एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सभी कपड़े बरामद कर लिए हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती 19 जून को तड़के को करीब साढ़े तीन बजे एक युवक दीवार फांदकर महिला के घर के परिसर में घुस गया और बाहर सूख रहे कपड़े चोरी कर फरार हो गया. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.

महिला के कपड़े चोरी करने का वीडियो जब सामने आया तो लोगों में नाराजगी देखने को मिली. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे. वहीं इस मामले में 23 जून का जिस महिला के कपड़े चोरी हुई थे, उसकी तरफ से भी हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने तत्काल आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए. प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की.