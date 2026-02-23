ETV Bharat / state

शिमला पुलिस ने कबूतरबाज महिला को किया गिरफ्तार, चंडीगढ़ में छिपकर बैठी थी

शिमला: आजकल युवा विदेश जाकर अच्छी नौकरी और अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं. इसके लिए एजेंट मोटी फीस लेते हैं, लेकिन कई बार विदेश जाने के चक्कर में लोग जीवन भर की कमाई लुटा बैठते हैं. एजेंट लाखों रुपये लेकर फरार हो जाते हैं. कबूतरबाजी (विदेश भेजने के नाम पर ठगी) के इस खेल में पीड़ित लोगों के पास हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता. एक ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया है.

शिमला पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है इस महिला ने शिमला की रहने वाली महिला से विदेश भेजने के लिए वीजा बनाने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की थी. इसकी शिकायत शिमला पुलिस थाने में की गई थी. मामले में कार्रवाई करेत हुए शिमला पुलिस ने चंडीगढ़ के पास खरड़ में दबिश दी और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया.

एसपी शिमला गौरव सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बालुगंज शिमला में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. अभियोग संख्या 205/25 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था. इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इसकी बहन भावना को विदेश भेजने के नाम पर झांसा देकर कनाडा का वीजा लगाने के लिए आरोपियों ने लगभग ₹25,00,000/- की राशि की धोखाधड़ी की है.