प्रेमी संग पति की हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य आरोपी
साहिबगंज में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली पिंकी बेसरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 6, 2026 at 6:12 PM IST
साहिबगंज: प्रेमी संग मिलकर पति फरक्का थाना क्षेत्र के कलाईडांगा निवासी चंदन बेसरा की हत्या करने वाली पिंकी बीबी उर्फ पिंकी बेसरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह जानकारी बुधवार को बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बरहड़वा थाना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र के चावलछल्ला और लाधोपाड़ा के बीच दोपहर चंदन बेसरा का शव बरामद किया गया था.
घटना के बाद बरहड़वा थाना में मृतक चंदन के पुत्र रूपेण बेसरा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी छानबीन शुरू की. चंदन बेसरा के पुत्र ने पिंकी बीबी उर्फ पिंकी बेसरा पर अन्य असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर हत्या करवाने का आरोप लगाया था. छानबीन के दौरान पूर्व में पुलिस ने कांड में संलिप्त अभियुक्त 23 वर्षीय इस्ताक शेख और 35 वर्षीय राशेद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मुख्य आरोपी गिरफ्तार
एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मृतक की पत्नी पिंकी बीबी उर्फ पिंकी बेसरा को भी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कालियाचक से गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में पिंकी बीवी उर्फ पिंकी बेसरा ने बताया कि उसका चंदन बेसरा के साथ प्रेम विवाह हुआ था. वो अपने पति चंदन बेसरा के साथ फरक्का के मुस्तफा कॉम्प्लेक्स में किराए की मकान में रह रही थी. दोनों का आपस में झगड़ा बढ़ने के बाद वह अपने घर चली गई.
इसके बाद पिंकी बेसरा की मुलाकात राशेद अली के साथ हुई. इसकी भनक उसके पति चंदन बेसरा को लग गई थी. इसी बात को लेकर उसका पति के साथ झगड़ा होता था. मृतक चंदन बेसरा रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस का काम करता था. उसकी ड्यूटी बिंदुपाड़ा स्टेशन पर थी.
पति को बुलाकर कर दी हत्या
आठ अप्रैल को उसने अपने पति चंदन बेसरा को फोन कर लोहापट्टी बुलाया. कुछ देर बाद राशेद अली वहां आया, जिसे देखकर पति भड़क गया. मौका देख दोनों ने मिलकर चंदन बेसरा की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को चावलछल्ला और लाधोपाड़ा के बीच सुनसान जगह देखकर फेंक दिया था. छापेमारी दल में पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार और थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह आदि शामिल रहे.
ये भी पढ़ें: पारिवारिक कलह में दी दर्दनाक मौत, पत्नी और साला ही निकला कातिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
तानों से परेशान युवक बना हत्यारा: महिला की टांगी से हत्या करने के बाद शव खेत में गाड़ा, आरोपी गिरफ्तार
रांची में पैसे के विवाद में बेटे ने कर दी पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार