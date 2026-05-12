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साइबर अपराध में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता बनी नई चुनौती, जांच और अनुसंधान का तरीका बदल रही पुलिस

देवघर: झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र इन दिनों साइबर अपराध का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. पहले जामताड़ा को साइबर हब के रूप में जाना जाता था. लेकिन अब देवघर जिला भी साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बन चुका है. खास बात यह है कि अब इस अपराध में सिर्फ युवा पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही हैं.

रविवार को मधुपुर के पथरौल थाना क्षेत्र से महिला साइबर अपराधी रूबी कुमारी की गिरफ्तारी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है. क्षेत्र में साइबर अपराध में महिलाओं की संलिप्तता लगातार बढ़ रही है. पुलिस के अनुसार रूबी कुमारी लोगों को डिलिवरी ऐप के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर कैशबैक का लालच देती थी और फिर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा लेती थी.

जानकारी देते एसपी और वकील (ईटीवी भारत)

महिलाओं के जरिए साइबर ठगी होती है आसान

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि महिलाओं के जरिए साइबर ठगी करना अपराधियों के लिए आसान हो जाता है. आमतौर पर लोग महिलाओं की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. एसपी ने कहा कि रूबी कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपने अनुसंधान और कार्रवाई के तरीकों में बदलाव किया है. अब गिरफ्तार साइबर अपराधियों के नेटवर्क और पारिवारिक संबंधों की भी जांच की जा रही है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनके साथ किसी महिला की भूमिका तो नहीं है.

एसपी ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. हाल ही में खागा थाना और सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया. इसके अलावा समय-समय पर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है.