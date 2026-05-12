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साइबर अपराध में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता बनी नई चुनौती, जांच और अनुसंधान का तरीका बदल रही पुलिस

देवघर में साइबर अपराध में महिलाओं की संलिप्तता पुलिस के लिए चुनौती बन रही है.

WOMEN CYBER CRIMINAL ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में महिला साइबर अपराधी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
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देवघर: झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र इन दिनों साइबर अपराध का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. पहले जामताड़ा को साइबर हब के रूप में जाना जाता था. लेकिन अब देवघर जिला भी साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बन चुका है. खास बात यह है कि अब इस अपराध में सिर्फ युवा पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही हैं.

रविवार को मधुपुर के पथरौल थाना क्षेत्र से महिला साइबर अपराधी रूबी कुमारी की गिरफ्तारी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है. क्षेत्र में साइबर अपराध में महिलाओं की संलिप्तता लगातार बढ़ रही है. पुलिस के अनुसार रूबी कुमारी लोगों को डिलिवरी ऐप के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर कैशबैक का लालच देती थी और फिर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा लेती थी.

जानकारी देते एसपी और वकील (ईटीवी भारत)

महिलाओं के जरिए साइबर ठगी होती है आसान

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि महिलाओं के जरिए साइबर ठगी करना अपराधियों के लिए आसान हो जाता है. आमतौर पर लोग महिलाओं की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. एसपी ने कहा कि रूबी कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपने अनुसंधान और कार्रवाई के तरीकों में बदलाव किया है. अब गिरफ्तार साइबर अपराधियों के नेटवर्क और पारिवारिक संबंधों की भी जांच की जा रही है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनके साथ किसी महिला की भूमिका तो नहीं है.

एसपी ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. हाल ही में खागा थाना और सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया. इसके अलावा समय-समय पर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है.

बढ़ते अपराध पर वकीलों ने दी प्रतिक्रिया

बढ़ते अपराध को लेकर देवघर के वकील चंद्रशेखर राय ने कहा कि अब अदालतों में भी महिलाओं की साइबर अपराध में संलिप्तता के मामले बढ़ रहे हैं. कई मामलों में पुरुष अपराधियों के जेल जाने के बाद उनकी पत्नियां साइबर गिरोह का संचालन करती हैं. जिससे पुलिस को शुरुआती दौर में शक भी नहीं होता. वहीं अधिवक्ता प्रीतम सिंह का कहना है कि सिर्फ जागरूकता अभियान से साइबर अपराध पर रोक नहीं लगेगी. पुलिस को कार्रवाई और अनुसंधान की प्रक्रिया को और मजबूत करना होगा.

अधिवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि कई मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण साइबर अपराधी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं. गौरतलब है कि पूरे देश में देवघर उन जिलों में शामिल है, जहां साइबर अपराधियों की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं. इसके बावजूद जिले में साइबर अपराध की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है. अब देखना होगा कि महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता को रोकने के लिए देवघर पुलिस आगे क्या ठोस कदम उठाती है.

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