ETV Bharat / state

पांच दिन के बच्चे को बेचा, हिरासत में खरीदार महिला!

पलामू में पुलिस ने नवजात की खरीद-बिक्री को लेकर एक महिला को गिरफ्तार किया है.

police arrested woman in connection with buying and selling of newborn baby In Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः गढ़वा में डंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक दंपती ने पांच दिन के मासूम बच्चे को बेच दिया था. गढ़वा पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के रेड़मा के इलाके में छापेमारी कर बच्चे को रिकवर किया है. पुलिस ने इस दौरान बच्चे को खरीदने वाली एक महिला को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है.

गढ़वा के थाना प्रभारी दिलीप कुमार बताया कि शनिवार को ही बच्चे को बेचा गया था और पलामू के रेड़मा इलाके में छापेमारी कर बच्चे को रिकवर किया गया है. बच्चा बेचने वाले को थाना बुलाया गया है जबकि खरीदने वाले को भी हिरासत में लिया गया है.

दरअसल, गढ़वा जिला में दंड के छपरदगा के रहने वाले एक दंपती ने शनिवार को ही अपने बच्चे को बेच दिया था, इस बात की जानकारी पुलिस को लग गई थी. पूरे मामले में गढ़वा के डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने खुद से पहल करते हुए मेदिनीनगर के इलाके में छापेमारी करते हुए नवजात को बरामद किया है. नवजात को खरीदने वाली दंपती ने पुलिस को बताया है कि उसने पांच लाख में खरीदा था. नवजात का सौदा 3 से 5 लख रुपए के बीच हुआ है.

नवजात को रिकवर के बाद गढ़वा पुलिस के पूरे मामले की जानकारी सीडीसी को भी दी है और उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए ले गई है. जानकारी के अनुसार नवजात के दादा का निधन हो गया है जबकि मां की मानसिक हालत कमजोर है. जिस परिवार ने नवजात को खरीदा है वह आर्थिक रूप से संपन्न है और सदस्य नौकरी में है. कुछ महीने पहले पलामू के लेस्लीगंज के इलाके में गरीबी के कारण एक दंपती ने अपने नवजात को भेज दिया था.

TAGGED:

नवजात बच्चे को बेचने का मामला
POLICE ARRESTED WOMAN
SELLING OF NEWBORN BABY
PALAMU
SELLING A NEWBORN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.