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दो बेटों के साथ महिला करती थी नशे का कारोबार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमशेदपुरः पुलिस ने शहर में नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को ब्राउन शुगर के साथ और मानगो में हुए राहुल उर्फ बच्चा हत्याकांड में फरार चल रहे एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि महिला अपने दो बेटों के साथ ब्राउन शुगर बेचने का काम करती थी, जबकि राहुल हत्याकांड का आरोपी वेश बदलकर अलग-अलग ठिकानों पर छुपकर रह रहा था.

पुलिस ने मौके से ब्राउन शुगर और नकद रुपये बरामद किए

जमशेदपुर पुलिस शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार करवाई कर रही है. इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि शहर के बीच इलाके में घर से नशे का कारोबार चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के ह्यूमपाइप स्थित इंद्रानगर में छापेमारी की. इस कार्रवाई में एक महिला, उसके दो बेटे जिसमें एक नाबालिग है, उसको गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से ब्राउन शुगर की 38 पुड़िया, कुल 4.32 ग्राम मादक पदार्थ और 4,820 रुपये नकद बरामद किए.

जानकारी देते सिटी एसपी ललित मीणा (Etv Bharat)

महिला और उसके बेटों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं

मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार महिला और उसके बेटों के खिलाफ पहले से भी एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत कई मामले दर्ज हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ह्यूमपाइप स्थित इंद्रानगर में भारती कैबर्तो अपने दोनों बेटों के साथ घर से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रही है. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर पर छापेमारी की, जहां से भारती कैबर्तो, उसका बेटा विशाल कैबर्तो और एक विधि-विरुद्ध निरुद्ध बालक को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान 38 पुड़िया ब्राउन शुगर, कुल 4.32 ग्राम मादक पदार्थ तथा 4,820 रुपये नकद बरामद किए गए.

जानकारी देने वालों की सूचना गुप्त रखी जाएगीः पुलिस

जांच में सामने आया कि भारती कैबर्तो पूर्व से ही पेशेवर ड्रग्स पेडलर रही है और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करती है. उसके खिलाफ सीतारामडेरा, जुगसलाई और सोनारी थाना में एनडीपीएस एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं. वहीं उसके बेटे विशाल कैबर्तो पर भी एनडीपीएस एक्ट के दो मामले दर्ज हैं. सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए आम जनता को भी आगे आने की जरुरत है. पुलिस ने कहा कि ऐसे कारोबार करने वालों की जानकारी देने वालों की सूचना गुप्त रखी जाएगी.

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