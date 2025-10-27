ETV Bharat / state

इनामी माओवादी कमांडर की पत्नी गिरफ्तार, छापेमारी अभियान में पकड़ी गयी ललिता देवी

लातेहारः 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नक्सली रविंद्र गंझु की पत्नी ललिता देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ललिता देवी पर भी नक्सली गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज थे. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की है.

दरअसल, कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू भाकपा माओवादी का कमांडर है. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है. इस पर कई पुलिस कर्मियों की हत्या का भी आरोप है. इधर रविंद्र की पत्नी ललिता पर भी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने और कई संगीन मामलों में वांछित होने का आरोप था.

ललिता देवी पूर्व में भी जेल जा चुकी थी पर जमानत मिलने के बाद जब जेल से बाहर आई तो फिर से नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गई. मामला दर्ज होने के बाद वह फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट भी निकला हुआ था.

लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि ललिता देवी लोहरदगा जिला के जोबांग थाना क्षेत्र के इलाके में देखी गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और छापामारी कर ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया. एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ललिता देवी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

रविंद्र पर है नक्सली हिंसा के कई मामले दर्ज