इनामी माओवादी कमांडर की पत्नी गिरफ्तार, छापेमारी अभियान में पकड़ी गयी ललिता देवी
लातेहार पुलिस ने इनामी नक्सली कमांडर की पत्नी को शिकंजे में लिया है.
Published : October 27, 2025 at 3:51 PM IST
लातेहारः 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नक्सली रविंद्र गंझु की पत्नी ललिता देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ललिता देवी पर भी नक्सली गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज थे. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की है.
दरअसल, कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू भाकपा माओवादी का कमांडर है. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है. इस पर कई पुलिस कर्मियों की हत्या का भी आरोप है. इधर रविंद्र की पत्नी ललिता पर भी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने और कई संगीन मामलों में वांछित होने का आरोप था.
ललिता देवी पूर्व में भी जेल जा चुकी थी पर जमानत मिलने के बाद जब जेल से बाहर आई तो फिर से नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गई. मामला दर्ज होने के बाद वह फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट भी निकला हुआ था.
लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि ललिता देवी लोहरदगा जिला के जोबांग थाना क्षेत्र के इलाके में देखी गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और छापामारी कर ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया. एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ललिता देवी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
रविंद्र पर है नक्सली हिंसा के कई मामले दर्ज
15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंझु पर तीन दर्जन से अधिक नक्सली हिंसा के मामले दर्ज हैं. लातेहार और लोहरदगा के इलाके में रविंद्र सक्रिय रहता है. इस इलाके में सक्रिय रहने वाला यह एकमात्र नक्सली कमांडर बचा हुआ है. इस पर एनआईए में भी मामला दर्ज है. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, पर अभी तक यह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है.
आत्मसमर्पण ही नक्सलियों के पास एकमात्र रास्ता
लातेहार एसपी कुमार गौरव ने मुख्य धारा से भटके हुए सभी नक्सलियों से अपील किया है कि वह सरेंडर करके सरकार की नई दिशा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण योजना का लाभ लें. उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकारी प्रावधान के तहत पुनर्वास के लिए सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें पुलिस हरसंभव सहयोग भी प्रदान करेगी. एसपी ने कहा कि नक्सलवाद और हिंसा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है. इसलिए हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्य धारा में लौट आएं.
