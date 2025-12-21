ETV Bharat / state

पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी हिस्ट्रीशीटर, पुलिस कर रही थी कई महीनों से तलाश, दो राज्यों में 11 मुकदमे दर्ज

रुद्रपुर: जानलेवा हमले में फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश को एसओजी और गदरपुर पुलिस ने सयुंक्त रूप से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले 7 माह से फरार चल रहा था. घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को पूर्व में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था.

हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे 10 हजार के इनामी को उधम सिंह नगर एसओजी और गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी को पुलिस टीम कोर्ट में पेश कर रही है. आरोपी के खिलाफ जिले और उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक, 15 मई 2025 को गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलकत्ता निवासी बलविंदर सिंह पर जान से मारने की नीयत से कुछ बदमाशों द्वारा तमंचे से फायरिंग कर दी थी. घटना में बलविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी जान बमुश्किल बच सकी. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे.

पीड़ित के भाई बलजीत सिंह की तहरीर पर थाना गदरपुर में आरोपी करनैल सिंह उर्फ पिंटू रोढ़ी और उसके साथी गुरबाज सिंह उर्फ मानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. गदरपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. इसी मामले में शामिल एक अन्य आरोपी गुरबाज सिंह उर्फ मानू को 10 दिसंबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. आरोपी के ऊपर 25 हजार का ईनाम भी पुलिस ने रखा था.