पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी हिस्ट्रीशीटर, पुलिस कर रही थी कई महीनों से तलाश, दो राज्यों में 11 मुकदमे दर्ज
उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुलिस ने फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 21, 2025 at 4:44 PM IST
रुद्रपुर: जानलेवा हमले में फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश को एसओजी और गदरपुर पुलिस ने सयुंक्त रूप से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले 7 माह से फरार चल रहा था. घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को पूर्व में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था.
हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे 10 हजार के इनामी को उधम सिंह नगर एसओजी और गदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी को पुलिस टीम कोर्ट में पेश कर रही है. आरोपी के खिलाफ जिले और उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पुलिस के मुताबिक, 15 मई 2025 को गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलकत्ता निवासी बलविंदर सिंह पर जान से मारने की नीयत से कुछ बदमाशों द्वारा तमंचे से फायरिंग कर दी थी. घटना में बलविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी जान बमुश्किल बच सकी. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे.
पीड़ित के भाई बलजीत सिंह की तहरीर पर थाना गदरपुर में आरोपी करनैल सिंह उर्फ पिंटू रोढ़ी और उसके साथी गुरबाज सिंह उर्फ मानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. गदरपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. इसी मामले में शामिल एक अन्य आरोपी गुरबाज सिंह उर्फ मानू को 10 दिसंबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. आरोपी के ऊपर 25 हजार का ईनाम भी पुलिस ने रखा था.
शनिवार देर रात एसओजी और गदरपुर पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के प्रयास में फरार चल रहा आरोपी करनैल सिंह उर्फ पिन्टू रोढ़ी दिनेशपुर थाना क्षेत्र में देखा गया है. जिसपर टीम ने तत्काल जाफरपुर में 10 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि क्षेत्र में अपनी दहशत बनाए रखने के लिए घटनाओं को अंजाम देता था. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ यूपी और उधम सिंह नगर जिले में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, उधम सिंह नगर के अलग-अलग थाने में 6 एफआईआर और यूपी के अलग-अलग जिलों के अलग-अलग थानों में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं.
