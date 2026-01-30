ETV Bharat / state

दिल्ली में कैफे हत्या मामले का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, स्पेशल सेल की टीम ने ऐसे दोबोचा; जानें पूरा मामला

दिल्ली के वेलकम क्षेत्र में एक कैफे में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने वांटेड आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी मोइन कुरैशी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
आरोपी मोइन कुरैशी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 11:20 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक कैफे में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने वांटेड आरोपी मोइन कुरैशी को तिमारपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी तड़के स्पेशल सेल की टीम ने की. मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. लंबे समय से पुलिस को मोइन कुरैशी की तलाश थी. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है.

वेलकम थाना क्षेत्र के इस हत्याकांड के बाद से ही आरोपी मोइन कुरैशी फरार चल रहा था. उसे पकड़ने के लिए उत्तर जिला की टीम लगातार दबिश दे रही थी. शुक्रवार तड़के तिमारपुर इलाके में आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया और मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गौरतलब है कि 23 जनवरी 2026 की रात करीब 10:28 बजे वेलकम थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित कैफे में हुई फायरिंग में फैजान उर्फ फज्जी की मौत हो गई थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर क्राइम और फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की थी. सीसीटीवी फुटेज और कैफे स्टाफ से पूछताछ के आधार पर मोइन कुरैशी की पहचान की गई थी.

हत्या के बाद मोइन कुरैशी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि मृतक से उसका पुराना विवाद चल रहा था और कथित तौर पर थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए उसने अकेले ही हत्या की. आरोपी ने वीडियो में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता से इनकार किया था. हालांकि फैजान के परिजनों का आरोप है कि पैसे की लेनदेन की वजह से हत्या की गई है. मोईन कुरैशी ने फैजान से पैसा उधार लिया था. उधार दिया पैसा वापस मांगने पर उसकी हत्या कर दी.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से आया और क्या किसी अन्य स्तर पर उसे मदद मिली थी. घटना के बाद इलाके में फैली दहशत के बीच पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

