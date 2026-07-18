ETV Bharat / state

फर्जी पुलिस बनकर वसूली करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने खंभे से बांधा और थाना को सौंपा!

दुमकाः जिला में मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में आज शनिवार एक अजीब वाकया सामने आया. शाम को फर्जी पुलिस बनकर एक किराना दुकानदार के घर वसूली करने पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ कर खंभे से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

चार पहिया वाहन से पहुंचे थे दोनों युवक

मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में किराना दुकान चलाने वाले निरंजन गोराई अपनी मां के साथ रहते हैं. आज शाम दो युवक उनके घर पहुंच कर रुपए ऐंठने के इरादे से रौब जमाना शुरू कर दिया. पूरे मामले की जानकारी देते हुए निरंजन ने बताया कि दोनों युवक चार पहिया वाहन से मेरा दुकान पहुंचे थे और खुद को देवघर जिले के सारठ थाना की पुलिस बताकर रौब जता रहे थे.

उन्होंने मां सीमा गोराई को भी बुलाने को कहा. उस समय में दुकान पर अकेला था. दोनों युवक खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए पूछताछ करने लगे. खास तौर पर कुछ महीने पहले मेरे घर में जो चोरी हुई थी, उसके संबंध में वे जानकारी मांगने लगे. इस बीच उनके हावभाव और बातचीत के तौर तरीकों से मुझे शक हुआ कि ये असली पुलिस वाले नहीं हैं. शंका होने पर मैने सबूत इकट्ठा करने के उद्देश्य से दोनों का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा निकाला. कैमरा देखते ही दोनों युवक गुस्सा दिखाने लगे, जिससे संदेह और गहरा गया.

थाना को दी सूचना

नकली पुलिस के शक पर निरंजन ने गुप्त रूप से मसलिया थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राजेश रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस बीच ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए बिजली के खंभे से बांधकर रखा. पुलिस के पहुंचने पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया.