ETV Bharat / state

फर्जी पुलिस बनकर वसूली करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने खंभे से बांधा और थाना को सौंपा!

दुमका में पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर घूम रहे दो युवक को गिरफ्तार किया है.

Police arrested two youths posing as police officers in Dumka
ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये आरोपी (दुमका) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला में मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में आज शनिवार एक अजीब वाकया सामने आया. शाम को फर्जी पुलिस बनकर एक किराना दुकानदार के घर वसूली करने पहुंचे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ कर खंभे से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

चार पहिया वाहन से पहुंचे थे दोनों युवक

मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में किराना दुकान चलाने वाले निरंजन गोराई अपनी मां के साथ रहते हैं. आज शाम दो युवक उनके घर पहुंच कर रुपए ऐंठने के इरादे से रौब जमाना शुरू कर दिया. पूरे मामले की जानकारी देते हुए निरंजन ने बताया कि दोनों युवक चार पहिया वाहन से मेरा दुकान पहुंचे थे और खुद को देवघर जिले के सारठ थाना की पुलिस बताकर रौब जता रहे थे.

उन्होंने मां सीमा गोराई को भी बुलाने को कहा. उस समय में दुकान पर अकेला था. दोनों युवक खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए पूछताछ करने लगे. खास तौर पर कुछ महीने पहले मेरे घर में जो चोरी हुई थी, उसके संबंध में वे जानकारी मांगने लगे. इस बीच उनके हावभाव और बातचीत के तौर तरीकों से मुझे शक हुआ कि ये असली पुलिस वाले नहीं हैं. शंका होने पर मैने सबूत इकट्ठा करने के उद्देश्य से दोनों का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा निकाला. कैमरा देखते ही दोनों युवक गुस्सा दिखाने लगे, जिससे संदेह और गहरा गया.

थाना को दी सूचना

नकली पुलिस के शक पर निरंजन ने गुप्त रूप से मसलिया थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राजेश रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस बीच ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए बिजली के खंभे से बांधकर रखा. पुलिस के पहुंचने पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले पर मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि मामले की जांच के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इस जांच में जो तथ्य आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढे़ं- नकली पुलिस बन लोगों से करता था ठगी, असली पुलिस ने दबोचा, मौके से ठगी का सामान बरामद

इसे भी पढे़ं- चाईबासा में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग

इसे भी पढे़ं- सावधान! रांची में घूम रहे हैं फर्जी साधु और पुलिसवाले, लाखों की हो रही है ठगी

TAGGED:

DUMKA
POLICE ARRESTED TWO YOUTHS
YOUTHS POSING AS POLICE OFFICERS
नकली पुलिस बनकर लोगों से ठगी
FRAUDSTER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.