ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में हवाला के 24 लाख रुपए जब्त, दो युवक गिरफ्तार

पुलिस दोनों युवकों से हवाला राशि के बारे में पूछताछ कर रही है कि कहां से यह रुपए लेकर आए और कहां सप्लाई करने थे.

hawala money in Bhilwara
कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र में गोलप्याऊ चौराहे के पास दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 24 लाख रुपए से अधिक हवाला राशि जब्त की है. पुलिस दोनों गिरफ्तार युवकों से जब्त हवाला राशि के बारे में पूछताछ कर रही है.

भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि थाना क्षेत्र के गोल प्याऊ चौराहे के पास दो संदिग्ध लड़के घूम रहे थे और उनके पास बैग में रुपए होने की सूचना भीलवाड़ा में प्रोबेशनर आईपीएस आयुष क्षोत्रीय ने दी थी. सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. इस दौरान शहर के गोल प्याऊ चौराहे के पास महावीर सुगंध वाली गली में दो लड़के खड़े थे, जिनके पास बैग था. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लड़कों से नाम पता पूछने के बाद बैग की तलाशी ली तो उसमें 500-500 और 200-200 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी हुई मिलीं.

पढ़ें: Rajasthan: सिरोही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से हवाला के 7 करोड़ रुपए किए बरामद, सीट के नीचे छिपा कर रखे थे पैसे

पुलिस ने लड़कों और रुपयों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां लड़कों से पूछताछ के बाद धारा 106 बीएनएस में 24 लाख 10 हजार रुपए जप्त कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवकों में मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के 30 वर्षीय गोपाल सिंह पुत्र मानसिंह परमार और गुजरात के मेहसाणा जिला निवासी 30 वर्षीय सिद्धराज सिंह पुत्र भंवर सिंह वाघेला शामिल हैं. पुलिस दोनों गिरफ्तार युवकों से इस हवाला राशि के बारे में पूछताछ कर रही है कि कहां से यह रुपए लेकर आए और कहां सप्लाई करने थे.

TAGGED:

POLICE ARRESTED TWO YOUTHS
HAWALA MONEY SEIZED
CURRENCY NOTES SEIZED
HAWALA MONEY IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.