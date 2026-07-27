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पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, नकदी समेत लाखों जेवरात के साथ दो चोर गिरफ्तार

सिमडेगा पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो चोर को गिरफ्तार किया है.

TWO THIEVES ARRESTED IN SIMDEGA
पुलिस के गिरफ्त में दोनों चोर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 9:36 AM IST

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सिमडेगा: जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सदर थाना कांड संख्या 92/2026 के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. साथ ही जिले समेत पड़ोसी राज्यों में हुई कई चोरी की वारदातों का खुलासा किया है.

छत्तीसगढ़ में हुई छापेमारी से चोरी का हुआ खुलासा

इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के जेवरात, नकदी, घटना में प्रयुक्त बाइक तथा अन्य सामान भी बरामद किया है. इस मामले में एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि हरिजन टोली निवासी राहुल कुमार सिंह के घर में हुई चोरी के मामले में 5 जुलाई 2026 को सिमडेगा थाना में मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

एसपी ने पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में छापेमारी की गई. इस कार्रवाई के दौरान तपकरा थाना क्षेत्र के सुरुईडीह निवासी 19 वर्षीय अनिकेत टोप्पो तथा तपकरा के गांधी नगर क्षेत्र में रहने वाले 22 वर्षीय सैफ अली को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने सिमडेगा में हुई कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

एसपी ने दी जानकारी

मामले को लेकर एसपी ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपियों ने सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा बरपानी स्थित राशन दुकान में हुई चोरी की घटना को भी अंजाम दिया था. इस मामले में दर्ज कांड संख्या 87/2026 का भी पुलिस ने सफल उद्भेदन कर चोरी किया गया राशन बरामद कर लिया है. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी, फरसाबहार तथा झारखंड के गुमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं में भी अपनी भूमिका स्वीकार की है.

पुलिस ने चोरी की वारदातों में करीब 30 लाख रुपये के सोने-चांदी जेवरात, नकदी एवं अन्य कीमती सामान बरामद किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी के कई पुराने मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर कुल पांच चोरी की घटनाओं का सफल उद्भेदन किया है.

वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम में सदर थाना प्रभारी संजीत कुमार, केसरई थाना प्रभारी विनायक पांडेय सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे

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