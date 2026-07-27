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पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, नकदी समेत लाखों जेवरात के साथ दो चोर गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्त में दोनों चोर ( ईटीवी भारत )