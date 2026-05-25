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शादी में शामिल होने गया परिवार, चोरों ने कर दिया घर साफ, पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार

बोकारो में बंद घर से चोरी करने वाले दो चोर को चोरी के सामान समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

TWO ACCUSED ARRESTED IN BOKARO
चोरी के सामान के साथ चोर पुलिस की गिरफ्त में (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 8:43 PM IST

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बोकारो: बालीडीह थाना क्षेत्र के बंद क्वार्टर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद कर लिया है. मामला 24 मई का है, जब रेलवे कॉलोनी क्वार्टर नंबर DS/1/169-H निवासी बसंती देवी ने बालीडीह थाना में आवेदन देकर बताया कि उनकी पड़ोसी रिया मुखर्जी अपने क्वार्टर को बंद कर बाहर गई हुई थी. सुबह उन्होंने देखा कि क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है. अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है.

आवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 95/26 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) बोकारो के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया. गठित टीम ने मानवीय और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर 12 घंटे के भीतर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते बोकारो मुख्यालय डीएसपी (ईटीवी भारत)

चोरों का है आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुर्मीडीह निवासी अमित कुमार सिंह और मदन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अमित कुमार सिंह इस चोरी कांड का मास्टरमाइंड है. दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया लैपटॉप, स्टैंड पंखा, प्लास्टिक की कुर्सियां, साइकिल, स्टेबलाइजर, फोल्डिंग बेड, प्लास्टिक का ड्रम समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है.

इसके साथ ही पुलिस ने ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड भी जब्त कर लिया है. मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा टीम के गठन करने के बाद सूचना तंत्र के माध्यम से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई. फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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