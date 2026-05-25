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शादी में शामिल होने गया परिवार, चोरों ने कर दिया घर साफ, पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार

चोरी के सामान के साथ चोर पुलिस की गिरफ्त में ( ईटीवी भारत )