ETV Bharat / state

किच्छा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में आए दिनेश के हत्यारोपी, जानिए पूरा मामला

बहन को छोड़ने भोजीपुरा गया था दिनेश : परिजनों ने पुलिस को बताया कि 9 जनवरी 2026 को दिनेश अपनी बहन को भोजीपुरा रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, जिसके बाद वह रुद्रपुर के लिए निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा. 11 जनवरी को उसका शव किच्छा से बरामद हुआ था.

11 जनवरी को मिली थी दिनेश की लाश : मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 11 जनवरी 2026 को थाना किच्छा क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिला था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और साक्ष्य एकत्र किए. साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया था. हालांकि तब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. जांच के दौरान मृतक की शिनाख्त दिनेश कुमार पुत्र रूपलाल निवासी मेथी नवदिया बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई.

ठेके पर हुई थी आरोपियों से मुलाकात : उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बीती 9 जनवरी को दिनेश अपनी बहन को छोड़ने रेलवे स्टेशन गया हुआ था. वहीं से लौटते समय शराब की दुकान पर दिनेश की दोनों आरोपियों की मुलाकात हुई. दोनों आरोपी, दिनेश को भोजीपुरा से उसे किच्छा ले आए. किच्छा में दोनों आरोपियों ने दिनेश का मफलर से गला घोंटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस को दिनेश का शव 11 जनवरी को मिला था.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने आज 22 जनवरी गुरुवार को ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पुलिस को मृतक दिनेश की बाइक भी बरामद हुई है. साथ ही वो मफलर भी मिली है, जिससे दिनेश का गला घोंटा गया था. मामले का खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया.

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा: मृतक के भाई वीरेंद्र गंगवार ने किच्छा कोतवाली पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मामले में धारा 103 (1) BNS के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की.

250 से 300 से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई: थाना पुलिस ने घटना स्थल से लेकर भोजीपुरा तक 250 से 300 से सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को खंगाला, उन्ही सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे. CCTV फुटेज में दिनेश अपनी मोटर साइकिल पर दो अज्ञात युवकों के साथ किच्छा की ओर जाता दिखाई दिया. उन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के स्केच तैयार किया, साथ ही अपने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया.

दो आरोपियों को किया गिरफ्तार: स्केच के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर ही रही थी कि तभी किच्छा कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली. मुखबीर की जानकारी पर पुलिस ने विजय पाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम रसूलपुर खास, थाना शीशगढ़ जिला बरेली (यूपी) और दीपक मौर्या उम्र 22 साल निवासी ग्राम सिररा थाना मिलक जिला रामपुर यूपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

पहले पिलाई शराब फिर किया मर्डर: पुलिस पूछताछ में दोनों ने दिनेश कुमार की हत्या करने की बात कबूल की. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लोन फाइल के सिलसिले में हल्द्वानी से भोजीपुरा गए हुए थे. वहां शराब की दुकान के पास उनकी मुलाकात दिनेश से हुई. दिनेश की नई मोटर साइकिल देखकर दोनों के मन में लालच आ गया. दोस्ती का ढोंग कर उन्होंने दिनेश को किच्छा तक साथ चलने के लिए मनाया और रास्ते में उसे अत्यधिक शराब पिलाई.

बाइक को बीस हजार रुपए में बेचा: पुलिस के अनुसार सुनसान स्थान पर ले जाकर विवाद के बाद दोनों ने मिलकर मफलर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया और दिनेश की मोटरसाइकिल, हेलमेट व मोबाइल लेकर फरार हो गए. लूटी गई मोटरसाइकिल को हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में बीस हजार रुपए में बेच दिया गया. पहचान छुपाने के लिए उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई.

पढ़ें---