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पाकुड़ में तस्करों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, गांजा और ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार

पाकुड़ में छापेमारी के दौरान पुलिस ने हिरणपुर थाना क्षेत्र से अवैध गांजा और ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है.

TWO SMUGGLER ARRESTED IN PAKUR
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 8:07 PM IST

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पाकुड़: जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा और ब्राउन शुगर बरामद किया है. मौके से पुलिस ने कृष्णा कुमार साहा और सूरज कुमार दुबे को गिरफ्तार किया है. नशीले पदार्थ की बरामदगी व गिरफ्तारी की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने दी.

छापेमारी का नेतृत्व कर रहे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि छापेमारी घाघरजनी स्थित कृष्णा कुमार साहा के बंद पड़े घर में की गई. एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी के दौरान 1 किलो 600 ग्राम गांजा, 25 ग्राम ब्राउन शुगर, नापतौल की मशीन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ ने दी जानकारी

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि घाघराजनी गांव के कृष्णा कुमार साहा के बंद पड़े घर में अवैध तरीके से मादक पदार्थ ड्रग्स और गांजा की खरीद बिक्री हो रही है. मिली इसी सूचना के सत्यापन और कार्रवाई को लेकर बतौर दंडाधिकारी सीओ मनोज कुमार, थाना प्रभारी हिरणपुर विनय कुमार सहित एसआईटी में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक जेना बालमुचु सहित जवानों के साथ छापेमारी की गयी और गांजा एवं ब्राउन शुगर बरामद किया गया.

एसडीपीओ ने बताया कि अवैध गांजा और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार सूरज कुमार दुबे का अपराधिक इतिहास है और इसके खिलाफ पाकुड़िया में दो और हिरणपुर थाना में दो मामले दर्ज है. गिरफ्तार दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एसडीपीओ कुमार गौरव ने कहा कि जिले में नशामुक्त अभियान चलाया जा रहा है. यहां के लोगों से अपील है कि वह नशीले पदार्थो की खरीद बिक्री करने वालों की पुलिस को सुचना दे. प्रशासन नाम व पता गुप्त रखेगा और सुचना देने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा.

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