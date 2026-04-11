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अवैध डोडा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा

पलामूः जिला पुलिस को अफीम तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लाखों के अवैध डोडा की खेप को जब्त किया है और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा किया है. गिरफ्तार तस्कर डोडा की खेप की निगरानी बाइक से कर रहे थे ताकि डोडा की आसानी से तस्करी की जा सके.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि छतरपुर एवं नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से अफीम की खेप की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने इलाके में वाहन चेकिंग शुरू किया. चेकिंग अभियान के क्रम में एक बाइक को रोका गया. बाइक सवार दोनों व्यक्ति की गतिविधि पुलिस को संदिग्ध लगी थी कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने डोडा की खेप के बारे में जानकारी दी. दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने एक पिकअप से 815 किलो डोडा बरामद किया है जबकि मौके से छतरपुर थाना क्षेत्र के रजडेरवा के रहने वाले विजय परहिया नावजयपुर के रोल गांव के रहने वाले प्रमोद यादव को गिरफ्तार किया है. दोनों बाइक पर सवार थे और डोडा की खेप की रेकी कर रहे थे.

नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई जानकारियां मिली है. मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो खेप की रेकी कर रहे थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ किया है जिसके बाद कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है.