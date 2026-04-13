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रांची में नशे के कारोबार पर पुलिस का एक्शनः दो तस्कर गिरफ्तार, ब्राउन शुगर और नकदी बरामद

ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार ( Etv bharat )

रांची: राजधानी रांची में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को अहम सफलता मिली है. वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया.

पुलिस टीम की छापेमारी

सूचना मिलते ही सिटी एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में अरगोड़ा और सुखदेवनगर थाना के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित स्थानों पर छापेमारी की, यहां से मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

पकड़े गए आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर जब्त

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुहम्मद सोहेल खान (60 वर्ष), निवासी आजाद हिंद नगर, भट्ठा मोहल्ला, थाना अरगोड़ा, और दिवाकर कुमार (26 वर्ष), निवासी मुक्तिधाम, हरमू, थाना अरगोड़ा के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 7.36 ग्राम ब्राउन शुगर (ब्राउन स्टोन), बिक्री से प्राप्त 4,640 नकद, एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की है.

नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल