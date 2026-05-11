ब्राउन शुगर के साथ दो युवक गिरफ्तार, 14.52 ग्राम ड्रग्स और नगद बरामद
चतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी के दौरान दो तस्कर को 14.52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : May 11, 2026 at 8:31 PM IST
चतरा: जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के फुटबॉल टांड़ से दो युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 14.52 ग्राम ब्राउन शुगर, एक स्कूटी, 55 हजार 500 रुपए नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है. गिरफ्तार तस्करों में राहुल कुमार सोनी और आनंद कुमार ठाकुर शामिल हैं.
गिरफ्तार दोनों तस्कर रामगढ़ जिले के सदर थाना अंतर्गत न्यू कॉलोनी बगीचा के रहने वाले हैं. गिरफ्तारी को लेकर सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नागरगोजेे शुभम भउसाहेब ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के ग्राम गिद्धौर फुटबॉल टांड़ में कुछ व्यक्ति अवैध ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले हैं.
सूचना के आधार पर की कार्रवाई
सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया. गठित टीम ने फुटबॉल टांड़ के पास से दो युवकों को अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. एसडीपीओ ने बताया कि इस संबंध में गिद्धौर थाना में दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है
इस छापेमारी दल में सिमरिया एसडीपीओ आईपीएस नागरगोजे शुभम भउसाहेब, चतरा सदर अंचल विपिन कुमार, गिद्धौर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री और थाना के सशस्त्र बल शामिल थे. पुलिस ने बताया कि कांड में अग्रिम अनुसंधान और छापेमारी की जा रही है. साथ ही नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश जारी है.
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