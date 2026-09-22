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पलामू में पुलिस ने अवैध अफीम किया जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

पलामू में पुलिस ने करीब दस किलो अवैध अफीम के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Police arrested two smugglers with approximately ten kilograms of illegal opium in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 5:40 PM IST

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पलामूः जिला पुलिस को नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान बड़ी सफलता मिली है. पलामू पुलिस ने 9.660 किलोमीटर अफीम जब्त किया है. इस दौरान पलामू पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. जब्त अफीम की कीमत लगभग 48 लाख रुपये है. गिरफ्तार तस्करों में एक बिहार का रहने वाला है जबकि एक पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि बिहार का एक व्यक्ति पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद बिक्री करने वाला है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी शुरू की गई.

छतरपुर थाना क्षेत्र के करमा चेराई के पत्थलगड़ा के पास पुलिस छापेमारी कर रही थी, इसी क्रम में एक बाइक मौके पर पहुंचा और पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने पीछा करके बाइक सवार को पकड़ा. बाइक सवार रंजन रजक के पास से पुलिस ने 2.660 किलो अफीम को बरामद किया. रंजन रजक की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी करके दयानंद प्रसाद नामक व्यक्ति के घर से सात किलो अफीम को बरामद किया. रंजन रजक बिहार के गया के डुमरिया का रहने वाला है जबकि दयानंद प्रसाद पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के मझौली का रहने वाला है.

छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों को रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी. दोनों के पास से 9.660 किलोग्राम अफीम को बरामद किया गया है. पुलिस के छापेमारी में छतरपुर के थाना प्रभारी सौरव चौबे समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार
PALAMU SP KAPIL CHAUDHARY
ILLEGAL OPIUM
POLICE ARRESTED TWO SMUGGLERS
OPERATION PRAHAR

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