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हाइड्रोपोनिक गांजा बेचने पहुंचे दो तस्कर गिरफ्तार, थाईलैंड से मंगवाई गई थी नशे की पुड़िया

रांची: राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हाइड्रोपोनिक गांजा की आठ पुड़िया, कुल करीब 10.70 ग्राम गांजा के साथ 66 हजार 800 नकद, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी थाईलैंड से पार्सल के माध्यम से हाइड्रोपोनिक गांजा मंगाकर पैडलर्स रांची के अलग-अलग इलाकों में बेचते थे.

क्या है पूरा मामला

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया की गुप्त सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र के खोजाटोली आर्मी ग्राउंड के पास कुछ लोग मोटरसाइकिल और स्कूटी से हाइड्रोपोनिक गांजा बेचने के लिए पहुंचने वाले हैं. सूचना के आधार पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया. सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां तीन-चार लोग मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी कर आपस में लेन-देन करते नजर आए. पुलिस बल को देखते ही एक युवक स्कूटी से भागने लगा, जबकि तीन अन्य मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा कर दो युवकों को पकड़ लिया.

बरामद गांजा (ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राज कुमार राम और बंटी कुमार थापा के रूप में हुई है. दोनों रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार दोनों आरोपियों की विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान राज कुमार राम के पास से चार जिपर वाली प्लास्टिक पुड़िया में गांजा और 66 हजार 800 रुपये नकद बरामद हुए. वहीं बंटी कुमार थापा के पास से भी चार जिपर वाली प्लास्टिक पुड़िया में गांजा बरामद किया गया.

थाईलैंड से पार्सल के जरिए मंगाते थे गांजा