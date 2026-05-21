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धनबाद रेलवे यार्ड से गांजा सप्लाई का पर्दाफाश, पुलिस ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार

धनबाद में छापेमारी के दौरान रेलवे यार्ड से पुलिस ने गांजा सप्लाई करते हुए दो तस्कर को गिरफ्तार किया है.

SMUGGLERS ARRESTED IN DHANBAD
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 8:50 PM IST

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धनबाद: पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे यार्ड से संचालित हो रहे गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. धनसार थाना क्षेत्र के काठपुल बरमसिया रेलवे यार्ड में खड़ी गंगा-सतलज एक्सप्रेस के जरिए गांजा की खेप बाहर भेजे जाने की सूचना पर छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार करते हुए करीब पांच किलो गांजा और दो मोबाइल फोन बरामद किया है. हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:20 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बाइक से गांजा लेकर रेलवे यार्ड पहुंचे हैं और ट्रेन के माध्यम से उसकी तस्करी की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही धनसार थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेलवे यार्ड के आसपास घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की.

जानकारी देते धनबाद सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

पांच किलो गांजा बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने देखा कि एक युवक बाइक से उतरकर दूसरे व्यक्ति को बैग सौंप रहा था. इसी बीच पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार एक आरोपी फरार हो गया. जबकि मौके पर मौजूद दो युवकों को पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर बैग से पांच प्लास्टिक पैकेट में रखा लगभग पांच किलो गांजा बरामद हुआ.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटांड़ निवासी 37 वर्षीय मुकेश राम और जामताड़ा के फतेहपुर निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार मोदी के रूप में हुई है. पूछताछ में राहुल मोदी ने पुलिस को बताया कि वह रेलवे में अटेंडेंट के तौर पर कार्य करता है. वह नौकरी की आड़ में ट्रेन के जरिए गांजा सप्लाई करता था. उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले भी इस अवैध कारोबार में शामिल रह चुका है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. अभियान में धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली, अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार, आरपीएफ और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

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