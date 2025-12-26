ETV Bharat / state

प्रिंस खान के दो शूटर पलामू से गिरफ्तार, सोना कारोबारी से मांगी थी एक करोड़ की रंगदारी

पलामू: कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के दो शूटरों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा, दो जिंदा गोली और अन्य सामग्री बरामद किया है. गिरफ्तार दोनों आरोपी प्रिंस खान के कहने पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे.

दरअसल, 21 दिसंबर को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के ज्वेलरी कारोबारी रंजीत कुमार सोनी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पहाड़ी मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से हथियार और गोली मिले हैं.



चतरा घटना के बाद दोनों आरोपियों को प्रिंस खान का मिला था नंबर

कुछ दिनों पहले चतरा के इलाके के एक कारोबारी से करोड़ो की रंगदारी मांगी गई थी. इस घटना के बाद से सोशल मीडिया में खबर चली थी, इसी खबर से मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को प्रिंस खान का नंबर मिला. इस नंबर से नाजीम ने प्रिंस खान से संपर्क किया और सोना कारोबारी का नंबर दिया. कुछ महीने पहले नाजीम ने सोना कारोबारी से खरीदारी की थी, उसी खरीदारी के बिल से सोना कारोबारी का नंबर मिला था जिसे उसने प्रिंस खान को दिया था.



गिरफ्तार मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी सोशल मीडिया से मिले नंबर से प्रिंस खान से जुड़े थे. दोनो रंगदारी के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे. दोनों ने फायरिंग की घटना से पहले रेकी की थी. नाजीम के खाते में प्रिंस खान ने 24 हजार रुपए एडवांस दिए थे. संबंधित बैंक खाता को सील करने के लिए पुलिस ने पत्र लिखा है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है:- रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी

गिरफ्तार दोनों आरोपी एक अपने पास पाइप रखे हुए थे, जो देखने में हथियार की तरह लग रहा था. रंगदारी मांगने के बाद दोनों आरोपी ज्वेलरी शॉप के बगल में मौजूद केक दुकान में भी गए थे. नाजीम ने केक का ऑर्डर भी दिया था, ताकि उस पर किसी को शक न हो. पुलिस को रेकी से जुड़ा सीसीटीवी भी मिला है.