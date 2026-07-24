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लातेहार में PLFI के दो नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार, हिंसक घटना को देने जा रहे थे अंजाम

लातेहार पुलिस ने हथियार के साथ पीएलएफआई के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. दहशत फैलाने के मकसत से घटना को अंजाम देने वाले थे.

TWO NAXALITE ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में नक्सली (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 10:04 AM IST

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लातेहार: पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीएलएफआई के दो नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों नक्सली लातेहार जिले के बालूमाथ में किसी हिंसक घटना को अंजाम देने जा रहे थे. इस दौरान गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार नक्सली संजय सिंह और मोहम्मद शहजाद दोनों लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं.

गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के कुछ नक्सली किसी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए बाइक पर सवार होकर चंदवा से बालूमाथ की ओर जा रहे हैं. सूचना के बाद लातेहार एसपी के निर्देश पर डीएसपी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई.

पुलिस छापेमारी के दौरान बालूमाथ थाना अंतर्गत मकइयाटांड़ पुलिस पिकेट के पास चंदवा से बालूमाथ की ओर बाइक पर सवार होकर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए. हालांकि पुलिस को देखकर दोनों भागने का प्रयास करने लगे. लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे लोग पीएलएफआई के उग्रवादी हैं.

PLFI कमांडर बादल के कहने पर करने वाले थे हिंसक घटना

मामले को लेकर डीएसपी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी बालूमाथ में दहशत फैलाने के मकसद से किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं. इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा गोलियां, चोरी का एक बाइक बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि उग्रवादी क्षेत्र में दहशत फैलाकर लेवी वसूलने की योजना बनाकर बालूमाथ और बरियातू की ओर आ रहे थे. लेकिन सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से उग्रवादियों की योजना असफल हो गई.

गिरफ्तारी में इन सुरक्षाकर्मियों के रहे महत्वपूर्ण योगदान

पीएलएफआई उग्रवादियों की गिरफ्तारी में डीएसपी उमेश कुमार सिंह के अलावे बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और अभिमन्यु कुमार आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

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