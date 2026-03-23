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देसी कट्टा के साथ घूम रहा था किन्नर, पाकुड़ पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

पाकुड़: जिले में पुलिस ने देसी कट्टा के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. गिरफ्तार दोनों व्यक्ति सदर प्रखंड के रहने वाले हैं. हथियार के साथ गिरफ्तार दोनों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीओ ने दी जानकारी

गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि सिद्धो-कान्हू मुर्मू पार्क के निकट कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उनमें से किसी के पास हथियार है. इसी सूचना पर नगर थाने की पुलिस पहुंची. पुलिस को देख एक गुट भागने लगा. पुलिस ने पीछा करते हुए दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर दोनों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस पाया. पुलिस देसी कट्टा को जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर थाने में लाई और कड़ी पूछताछ की.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

दोनों से पुलिस ने की पूछताछ