बिहार में शराब खपाने की थी तैयारी, पड़ोसी राज्य के मद्य निषेध इकाई की सूचना पर लोहरदगा में हुई कार्रवाई!

लोहरदगा पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त किया है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

LOADED TRUCK WITH LIQUOR SEIZED
पुलिस हिरासत में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 4:23 PM IST

लोहरदगा: जिला के कुड़ू थाना पुलिस ने एक बंद कंटेनर ट्रक से 413 पेटियों में कुल 11,328 पीस अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं. शराब की बोतलों पर फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली लिखा हुआ है.

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहरदगा पुलिस को इस कंटेनर ट्रक की सूचना बिहार के पटना मद्य निषेध इकाई से मिली थी. पुलिस के लिए यह बरामदगी बेहद महत्वपूर्ण है, पर इसके साथ एक सवाल भी शुरू हो गया है कि क्या इस शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी.

जानकारी देते एसपी सादिक अनवर रिजवी (Etv Bharat)

बिहार में चुनाव और शराब का संबंध!

बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है. नामांकन का पहला चरण समाप्त हो चुका है. बिहार की पटना मद्य निषेध इकाई से लोहरदगा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक बंद कंटेनर (BR 01GL-7659) में अवैध अंग्रेजी शराब लोड है जो लातेहार के चंदवा होते हुए लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र को पार करने वाला है.

पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

इसके बाद गश्ती दल के साथ कुड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार ने वाहनों की जांच शुरू की. जैसे ही कंटेनर को रोक कर उसकी जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई. जिसमें अलग-अलग ब्रांड के 11 हजार 328 पीस शराब की बोतलें बरामद हुईं.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर ट्रक के ड्राइवर हरियाणा, फरीदाबाद के निवासी अनिल और फरीदाबाद के ही बल्लभगढ़ चौकी आदर्श नगर के बृजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

क्या बिहार से इस शराब का कोई कनेक्शन दो सकता है?

पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, जिसमें पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं. लोहरदगा एसपी ने भी कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. यहां तक कि इस बिंदु पर भी जांच हो रही है कि कहीं इस शराब का बिहार से कोई कनेक्शन तो नहीं है.

सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में चुनाव होना है. बिहार मद्य निषेध विभाग की टीम लोहरदगा पुलिस को सूचना देती है. कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश से चलकर यह ट्रक कंटेनर बिहार पहुंचता है और फिर बिहार में घुसने से पहले ही उसे वापस लौटना पड़ता है. इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है.

बिहार के पटना मद्य निषेध विभाग की सूचना पर थाना पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में शराब जब्त की है. कंटेनर ट्रक से 413 पेटियां जब्त की गई हैं. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है. सादिक अनवर रिजवी, एसपी

