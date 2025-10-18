ETV Bharat / state

बिहार में शराब खपाने की थी तैयारी, पड़ोसी राज्य के मद्य निषेध इकाई की सूचना पर लोहरदगा में हुई कार्रवाई!

लोहरदगा: जिला के कुड़ू थाना पुलिस ने एक बंद कंटेनर ट्रक से 413 पेटियों में कुल 11,328 पीस अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं. शराब की बोतलों पर फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली लिखा हुआ है.

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहरदगा पुलिस को इस कंटेनर ट्रक की सूचना बिहार के पटना मद्य निषेध इकाई से मिली थी. पुलिस के लिए यह बरामदगी बेहद महत्वपूर्ण है, पर इसके साथ एक सवाल भी शुरू हो गया है कि क्या इस शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी.

जानकारी देते एसपी सादिक अनवर रिजवी (Etv Bharat)

बिहार में चुनाव और शराब का संबंध!

बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है. नामांकन का पहला चरण समाप्त हो चुका है. बिहार की पटना मद्य निषेध इकाई से लोहरदगा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक बंद कंटेनर (BR 01GL-7659) में अवैध अंग्रेजी शराब लोड है जो लातेहार के चंदवा होते हुए लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र को पार करने वाला है.

पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

इसके बाद गश्ती दल के साथ कुड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार ने वाहनों की जांच शुरू की. जैसे ही कंटेनर को रोक कर उसकी जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई. जिसमें अलग-अलग ब्रांड के 11 हजार 328 पीस शराब की बोतलें बरामद हुईं.