रामनगर समीर हत्याकांड, दोस्त ही निकला हत्यारोपी, जानिए क्यों किया बेरहमी से कत्ल

रामनगर में पुलिस ने 20 साल के युवक की हत्या के आरोप में मृतक के दोस्त को ही गिरफ्तार किया है.

रामनगर समीर हत्याकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 7:51 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन हुई 20 साल के समीर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी समीर के दोस्त ही है. पुलिस ने आला ए कत्ल (हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार) भी बरामद कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि गुरुवार 15 जनवरी सुबह रामनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुलरघट्टी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को एक लाश मिली थी. स्थानीय लोगों की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. मृतक की शिनाख्त 20 साल के समीर उर्फ लक्की निवासी आदर्श नगर कॉलोनी के रूप में हुई थी.

रामनगर समीर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा. (ETV Bharat)

पुलिस ने बताया कि समीर की लाश खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी. बड़े ही निर्मम तरीके से समीर का सिर किसी पत्थर से कूचा गया था. इस मामले में समीर के भाई रिजवान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

तहरीर में रिजवान ने पुलिस को बताया गया था कि समीर बुधवार शाम को घर से बाहर गया था, लेकिन देर रात तक भी लौटा नहीं था. परिजनों ने समीर को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था. वहीं गुरुवार सुबह को उसकी लाश ही मिली थी.

समीर के हत्यारोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जहां से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे. जिसे आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया. मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि पुलिस जांच में मुख्य आरोपी नजीर निवासी मोहल्ला गुलरघट्टी रामनगर और सह आरोपी आशीष निवासी ग्राम पूछड़ी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि समीर और मुख्य आरोपी आरोपी नजीर दोनों नशे के आदी थे. घटना वाली रात नशे का सेवन करने के दौरान नशे की मात्रा को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया.

एसपी ने बताया कि विवाद के दौरान आरोपी नजीर ने समीर को नीचे गिराकर ईंट से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट, खून से सने कपड़े और जूते बरामद किए हैं.

एसपी ने बताया ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर चार पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे लगभग 45 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी नजीर को कोसी नदी किनारे से गिरफ्तार किया गया.

वहीं घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर सह आरोपी आशीष के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

