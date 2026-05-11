रामगढ़ ज्वेलरी लूटकांड में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी की पत्नी और दामाद गिरफ्तार
रामगढ़ ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 11, 2026 at 2:22 PM IST
रामगढ़: जिले के बहुचर्चित रजरप्पा ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने कांड के मुख्य आरोपी सुभानी अंसारी उर्फ ललका की पत्नी और दामाद को गिरफ्तार किया है. दोनों की निशानदेही पर लूटे सोना-चांदी को भी बरामद कर लिया गया है. अब तक इस कांड में नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
बता दें कि 21 अप्रैल 2026 को दिनदहाड़े रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर-रजरप्पा मोड़ स्थित शिव शंकर ज्वेलर्स में हथियारबंद आधा दर्जन अपराधियों ने धावा बोलकर दिनदहाड़े करोड़ों के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए थे. घटना के बाद रामगढ़ एसपी ने 48 घंटे के भीतर सात अपराधियों को गिरफ्तार कर लगभग 180 आभूषण, एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, तीन बाइक, एक चारपहिया वाहन और अन्य सामान बरामद किए थे.
इस मामले में अन्य संलिप्त अपराधियों को लेकर छापेमारी और जांच चल रही थी. इसी क्रम में 10 मई को गुप्त सूचना के आधार पर कांड का मुख्य आरोपी सुभान अंसारी उर्फ ललका के घर से पुलिस ने उसकी पत्नी बरकट्ठी निवासी नाजमा खातून और उसके दामाद शहनवाज हुसैन को गिरफ्तार किया. उनके घर से करीब 49 ग्राम सोना तथा लगभग 1.35 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए.
रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि लूट की वारदात होने के बाद पहले गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है. एसआईटी द्वारा इस कांड में जांच और छापेमारी चल रही थी. इसी क्रम में कांड में शामिल कुख्यात सुभान अंसारी की पत्नी और दामाद को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही उनके घर से सोना-चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं. जल्द ही इस पूरे मामले में अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी.
फिलहाल इस हाई प्रोफाइल डकैती का मास्टरमाइंड कुख्यात इंटर स्टेट अपराधी विभाष पासवान जो अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर बाकी लूटे आभूषण भी बरामद कर लिए जाएंगे.
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