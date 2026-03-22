ETV Bharat / state

झारखंड से हरियाणा ले जाई जा रही थी अफीम की खेप, पलामू पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार

पलामू पुलिस ने दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है. मौके से अफीम की खेप भी बरामद की गई है.

police-arrested-two-opium-smugglers-in-palamu
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 7:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: झारखंड के चतरा से अफीम की खेप हरियाणा के इलाके में जा रही थी. पलामू पुलिस की कार्रवाई में अफीम की खेप पकड़ी गई है. जबकि दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्करों पर हरियाणा में भी पहले से अफीम के कारोबार के आरोप में मुकदमे दर्ज है.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि डालटनगंज रेलवे स्टेशन के आसपास अफीम की खेत की डिलीवरी होनी है, जिसका तस्करी दूसरे राज्य में होना है. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने डालटनगंज रेलवे स्टेशन के आसपास सर्च अभियान शुरू किया था.

डालटनगंज रेलवे स्टेशन के यात्री सेड से दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पकड़ा और उनकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान गिरफ्तार युवक मुकेश कुमार रजक एवं सत्यदेव यादव के पास से पुलिस ने 1 किलो 263 ग्राम अफीम बरामद की. गिरफ्तार दोनों आरोपी चतरा के लावालौंग के रिमी रामपुर के रहने वाले है. सभी के खिलाफ मेदिनीनगर टाउन थाना में एनडीपीएस एक्ट के धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है.

डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में कई जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. अफीम की खेप की डिलीवरी हरियाणा के इलाके में होने वाली थी. जिसे आरोपी ट्रेन से लेकर जाने वाले थे. पुलिस की छापेमारी में डीएसपी राजीव रंजन, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, टीओपी 2 के प्रभारी राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, चंद्रशेखर यादव समेत कई पुलिस जवान शामिल थे.

TAGGED:

पलामू में अफीम तस्कर गिरफ्तार
OPIUM CULTIVATION IN PALAMU
PALAMU
OPIUM SMUGGLER
OPIUM CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.