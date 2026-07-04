दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 5 दुपहिया वाहन बरामद, जयपुर में दो दर्जन से ज्यादा वारदातों को दे चुके अंजाम
पुलिस ने राजकॉप एप्लीकेशन से बाइकों के नंबर चेक किए तो वे चोरी की निकली. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
Published : July 4, 2026 at 8:43 PM IST
जयपुर: राजधानी की बजाज नगर थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके कब्जे से पांच दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. आरोपी चोरी के आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों में प्रकरण दर्ज हैं. आरोपियों ने जयपुर शहर के विभिन्न थाना इलाकों में चोरी की करीब दो दर्जन से ज्यादा वारदातें करना स्वीकार किया है.
डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल के सुपरविजन में सभी थाना अधिकारियों को वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया था. इस पर एसीपी मालवीय नगर विनोद शर्मा और बजाज नगर थाना अधिकारी रामधन के नेतृत्व में टीमें गठित की गईं. पुलिस ने बजाज नगर इलाका और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई. आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए ट्रेडिशनल पुलिसिंग के माध्यम से वाहन चोरों को चिन्हित किया गया.
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पुलिस ने बजाज नगर इलाके में मोटरसाइकिल चोर और चोरी करने की फिराक में घूमने वालों की मुखबिरों से सूचना प्राप्त की. पुलिस की स्पेशल टीम के सदस्यों ने दो युवकों को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़कर नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम ललित चौहान और आलोक बताया. दोनों के पास मोटरसाइकिल के कागज नहीं थे. इस पर मोटरसाइकिल के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को राजकॉप एप्लीकेशन पर चेक किया तो मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई.
पुलिस ने आरोपी ललित चौहान और आलोक उमरवाल के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी की दो दर्जन से ज्यादा वारदातें करना स्वीकार किया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.