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रामगढ़ में लेवी गैंग पर शिकंजा, राहुल दुबे गिरोह के गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार

रामगढ़: जिला पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की साजिश को नाकाम कर दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में अवैध हथियार देसी कार्बाइन, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी

जानकारी के मुताबिक, एसपी अजय कुमार को 13 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि पतरातू थाना क्षेत्र के हेसला गांव में राहुल दुबे गैंग के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए सहायक एसपी, सह एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान

इसके बाद सभी थानों और ओपी प्रभारियों को अलर्ट करते हुए क्षेत्र में व्यापक स्तर पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया. इसी दौरान हेसला स्थित टाइप-2 काली मंदिर मैदान में एक संदिग्ध बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई.

बदमाशों के पास से मिले हथियार

तलाशी के दौरान करण करमाली के पास से 7.65 एमएम का लोडेड देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गईं. वहीं बाइक के कैरियर में रखे बैग से 9 एमएम का लोडेड देसी कार्बाइन और 2 जिंदा गोलियां बरामद हुईं. पुलिस ने मौके से बाइक भी जब्त की है.

राहुल दुबे गैंग के सदस्य है दोनों आरोपी

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे राहुल दुबे गैंग के लिए काम करते हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. उन्होंने यह भी कबूल किया है कि 4 अप्रैल को पतरातू स्थित ओसम डेयरी प्लांट में हुई फायरिंग की घटना में भी उनकी संलिप्तता थी.